COP31'de 200 ülkeye uzlaşma çağrısı: Taktiksel gecikmelerden kaçının

ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ilk haftasını değerlendiren BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, yaklaşık 200 ülkenin 165 müzakere görevi üzerinde çalıştığını belirterek, "İkinci haftaya girerken tarafları en zorlu konulara hızla yönelmeye ve taktiksel gecikmelerden kaçınmaya çağırıyorum" dedi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31'in 6'ncı gününde, BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, Mavi Bölge'deki Mevlana Basın Toplantısı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ABD merkezli Telemundo televizyonunun gazetecisi Vanessa Hauc ile Hindistan merkezli dijital içerik platformu PLUC'un kurucusu ve CEO'su Tamseel Hussain de katıldı. Stiell, konferansın ilk haftasındaki müzakereleri değerlendirirken, iklim değişikliğiyle mücadelede spor, sinema, televizyon ve sanatın önemine dikkat çekti.

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165 MÜZAKERE GÖREVİ

COP31'in bugüne kadar düzenlenen en büyük iklim konferanslarından biri olduğunu belirten Stiell, çok sayıda dünya liderinin iklim eylemine ve BM iklim sürecine bağlılıklarını yeniden teyit ettiğini söyledi. Elektrifikasyon ve finansmana erişimin müzakerelerin öncelikli başlıkları arasında bulunduğunu anlatan Stiell, "Müzakereler tüm hızıyla sürüyor. Taraflar sürece aktif biçimde katılıyor ve ilerleme kaydediyor. Yaklaşık 200 ülke, 165 müzakere görevi üzerinde çalışıyor. Her ülkenin bir görüşü var, her ülkenin söz hakkı var. Her kelime, her cümle üzerinde uzlaşmaya varmak zor ama hayati önem taşıyan bir çalışma. Her bir tarafın uzlaşmaya katkıda bulunmadığı bir ortamda ortak başarı mümkün değildir" diye konuştu.

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İKİNCİ HAFTA UYARISI

Konferansın ikinci haftasında zorlu müzakere başlıklarının ele alınacağını vurgulayan Stiell, "İkinci haftaya girerken tarafları en zorlu konulara hızla yönelmeye ve taktiksel gecikmelerden kaçınmaya çağırıyorum" dedi. Müzakere salonlarının dışında da çalışmaların hızlandığını belirten Stiell, Eylem Gündemi'nin ülkelerin aldığı kararlarla reel ekonomide hayata geçirilen uygulamalar arasında bağlantı kurduğunu söyledi. Temiz enerji, güçlü altyapı, temiz sanayi ve afetlere karşı koruma çalışmalarının istihdam yarattığını ve hayat kurtardığını söyleyen Stiell, "İklim krizinin hızlı ve kolay bir çözümü yok. Hiçbir COP toplantısı bu krizi sihirli bir şekilde ortadan kaldıramaz. Ancak her COP ilerlemeyi hızlandırmalıdır" ifadelerini kullandı.

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EKONOMİK DÖNÜŞÜM

Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca çevresel nedenlerle değil, ekonomilerini güçlendirmek amacıyla da sürdürdüğünü anlatan Stiell, yenilenebilir enerjinin ekonomik büyüme, istihdam ve uygun fiyatlı enerji açısından önemli bir itici güç olduğunu belirtti. İklim değişikliğine uyumun ülkelerin rekabet gücü bakımından merkezi önemde bulunduğunu ifade eden Stiell, küresel ısınmanın neden olduğu ekonomik maliyetlerin ve enerji piyasalarındaki belirsizliklerin ülkeleri iklim eylemine yönlendirdiğini söyledi.

MİLYARLARA ULAŞMA HEDEFİ

İklim değişikliğiyle mücadelede toplumların daha fazla sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Stiell, "Bu küresel iklim mücadelesini ancak iklim topluluğu olarak milyarlarca insanı sürece dahil etme konusunda daha başarılı olursak kazanabiliriz. Bunun için insanlara günlük yaşamlarında bulundukları yerde ulaşmalıyız. İklim değişikliğinin etkilerini ve çözümlerini daha iyi sağlık, iyi işler, uygun fiyatlı ve güvenilir enerji gibi ihtiyaçlarla ve spor gibi sevdikleri şeylerle ilişkilendirmeliyiz" dedi.

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DÜNYA KUPASI ÖRNEĞİ

İklim değişikliğinin spor üzerindeki etkilerine de değinen Stiell, Dünya Kupası sırasında aşırı sıcakların futbolcuları zorladığını, fırtınaların maçların durmasına ve bazı taraftarların hastaneye kaldırılmasına neden olduğunu söyledi. UEFA ve BM'nin Spor Yoluyla İklim Eylemi Çerçevesi'ne katılan kuruluşların sporun iklim değişikliğine uyum sağlaması için yatırımlar gerçekleştirdiğini anlatan Stiell, sporun milyonlarca insana ulaşmak açısından önemli bir araç olduğunu belirtti.

SİNEMA VE SANAT

BM İklim Değişikliği Sekretaryası'nın Eğlence ve Kültür Yoluyla İklim Eylemi (ECCA) girişimine de değinen Stiell, "Filmler, müzik, televizyon ve sanat; kim olduğumuzu, nereye ait olduğumuzu ve nelerin mümkün olduğuna inandığımızı anlamamıza yardımcı olur. Kayıpları somutlaştırabilir, aynı zamanda harekete geçmeyi hayal edilebilir kılabilir. İklim eyleminin hayal gücüne ihtiyacı var" diye konuştu.

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FUTBOLDA İKLİM ANLATIMI

Toplantıya katılan Telemundo gazetecisi Vanessa Hauc ise Dünya Kupası yayınlarında futbolcuların aşırı sıcak nedeniyle verilen su molalarını iklim değişikliğinin etkilerini anlatmak amacıyla kullandıklarını söyledi. Maçları ortalama 6 ila 10 milyon kişinin izlediğini, final karşılaşmasının ise yaklaşık 24 milyon izleyiciye ulaştığını belirten Hauc, su molaları sırasında reklam yerine oyuncuların serinleme çabalarının ekrana getirildiğini anlattı. Hauc, "İzleyicilerin iklim haberlerine gelmesini beklemek zorunda değiliz. İklim haberlerini insanların zaten bulunduğu, dikkatlerini verdiği ve sevdiği alanlara taşıyabiliriz" dedi.

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İKLİM TEMALI SENARYO YAZARLIĞI

PLUC Kurucusu ve CEO'su Tamseel Hussain de Hindistan'da iklim değişikliği konusunun sinema ve televizyon yapımlarına dahil edilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaları anlattı. Netflix Hindistan iş birliğiyle ülkenin ilk iklim temalı senaryo yazarlığı laboratuvarını kurduklarını belirten Hussain, programa 6 binden fazla profesyonel senaristin başvurduğunu, 65 kişinin seçildiğini söyledi.

170 STÜDYO BİRLEŞTİ

Hindistan'da yılda 20 farklı dilde bin 800'den fazla film üretildiğini belirten Hussain, film sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Başlangıçta 9 büyük film stüdyosuyla yürütülen çalışmanın 170 stüdyoya ulaştığını açıklayan Hussain, Hindistan Yapımcılar Birliği öncülüğünde ülkenin ilk yeşil film yapım rehberinin hazırlandığını belirtti. Rehberin film yapımlarında karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulamaları içerdiğini anlatan Hussain, sinema aracılığıyla milyonlarca insanı iklim konusunda harekete geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.