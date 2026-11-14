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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Her hafta gelen cuma mesajı dün gelmedi, bugün evinde cesedi bulundu Emekli motosiklet tamircisi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu, geriye kapısındaki motosikleti kaldı Polis denetiminde kapıyı açan ev sahibi, kiracısının her hafta kendisine Cuma mesajı attığını, son cumada ise mesaj gelmediğini söyledi

        Her hafta gelen cuma mesajı dün gelmedi, bugün evinde cesedi bulundu Emekli motosiklet tamircisi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu, geriye kapısındaki motosikleti kaldı Polis denetiminde kapıyı açan ev sahibi, kiracısının her hafta kendisine Cuma mesajı attığını, son cumada ise mesaj gelmediğini söyledi

        Antalya'da 4 katlı apartmanın zemin katındaki yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli motosiklet tamircisinin ölümü, apartman sakinlerinin etrafa yayılan kokuyla ortaya çıktı. Polis denetiminde kapıyı açan ev sahibi ise hayatını kaybeden yaşlı adamın her hafta kendisine 'Cuma mesajı' attığını ancak dün atmadığını belirterek, "Çok iyi ve sevilen bir insandı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Her hafta gelen cuma mesajı dün gelmedi, bugün evinde cesedi bulundu Emekli motosiklet tamircisi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu, geriye kapısındaki motosikleti kaldı Polis denetiminde kapıyı açan ev sahibi, kiracısının her hafta kendisine Cuma mesajı attığını, son cumada ise mesaj gelmediğini söyledi

        Antalya'da 4 katlı apartmanın zemin katındaki yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli motosiklet tamircisinin ölümü, apartman sakinlerinin etrafa yayılan kokuyla ortaya çıktı. Polis denetiminde kapıyı açan ev sahibi ise hayatını kaybeden yaşlı adamın her hafta kendisine ‘Cuma mesajı' attığını ancak dün atmadığını belirterek, "Çok iyi ve sevilen bir insandı" dedi.

        Olay, 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri yayılan kötü koku sonrası bina çevresinde kokunun, Ayhan Yılmaz'ın (67) yaşadığı zemin kattaki daireden geldiğini fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kapının açılması için ev sahibine bilgi verdi. Ev sahibinin gelmesinin ardından kapının açılmasıyla birlikte Yılmaz'ın yatağında hareketsiz olduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayhan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Geriye motosikleti kaldı

        Daha önce motosiklet tamirciliği yaptığı ve bazı sağlık sorunları olduğu öğrenilen Ayhan Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yılmaz'dan geriye ise evinin önündeki motosikleti kaldı.

        "Cuma mesaj atıyordu, son cuma atmadı"

        Öte yandan, ev sahibi Alkan Sarıaydın, 2 yıldır evinde kiracı olarak kalan Ayhan Yılmaz'ın her cuma kendisine mesaj attığını, son olarak 6 Kasım'da attığını ancak dün atmadığını belirterek, "Çok iyi ve sevilen bir insandı" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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