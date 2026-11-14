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        Alanya'da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldı

        Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kent genelindeki peyzaj düzenleme çalışmaları sürüyor. 68 farklı noktada yenileme yapılırken, dekoratif taşlar ve bitki gruplarının kullanıldığı düzenlemelerle kentin cadde, kavşak ile yeşil alanlarına yeni görünüm kazandırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Alanya'da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldı

        Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kent genelindeki peyzaj düzenleme çalışmaları sürüyor. 68 farklı noktada yenileme yapılırken, dekoratif taşlar ve bitki gruplarının kullanıldığı düzenlemelerle kentin cadde, kavşak ile yeşil alanlarına yeni görünüm kazandırıldı.

        Alanya Belediyesi, kent estetiğini iyileştirmeye yönelik peyzaj çalışmalarını kentin genelinde devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, Tosmur ve Ticaret Kavşağı, Belediye Mezarlığı, Konaklı, Payallar ve Türkler başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirildi. Mevcut peyzaj alanlarının yenilendiği uygulamalarda dekoratif taşlar ile farklı bitki türleri bir arada kullanıldı. Bitkilerin renk ve formlarıyla taşların doğal dokusunun uyumuna dikkat edilen tasarımlarla cadde kenarları, kavşaklar ve yeşil alanlar daha düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

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        Görsel bütünlük ön planda

        Kent genelinde yürütülen kurakçıl peyzaj uygulamaları ve park revizyonlarındaki yenileme çalışmaları, 68 ayrı noktada gerçekleştirildi. Kurakçıl peyzaj düzenlemelerinde en geniş uygulama alanları ise kentin ana arterlerinde yer aldı. Oba Çayı ile Tosmur Kavşağı arasındaki bölge, Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde MolaDinek kavşakları arası ve Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi, çalışmaların yoğunlaştığı noktalar oldu. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı düzenlemelerle kentteki peyzaj alanları yenilenirken, bitki ve doğal malzemelerin bir arada kullanıldığı uygulamalarla Alanya'nın görsel bütünlüğüne katkı sağlandı.

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