BTM, 10 yılda 13 binden fazla girişimciye destek verdi

BTM Genel Müdürü Önder Kul, 10 yılda 13 binden fazla girişimciye destek sağladıklarını ve 2,1 milyar dolarlık portföy büyüklüğüne ulaştıklarını belirterek, COP31 kapsamında 10 girişimciyi hızlandırma programına dahil ettiklerini söyledi.

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 31’inci Taraflar Konferansı (COP31), sürdürülebilir teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimleri de bir araya getirdi. Bu kapsamda KOSGEB desteği ve Emlak Konut ortaklığıyla 10 girişimciyi hızlandırma programına dahil eden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), girişimlerin ürünlerini sahada uygulamaya geçirmelerine yönelik çalışmalar yürütüyor. BTM Genel Müdürü Önder Kul, kurumun 10 yıllık faaliyetlerini, girişimcilere sağladıkları destekleri ve COP31 kapsamında hayata geçirilen programı anlattı.

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"10 yılda 13 binden fazla girişimciye destek olduk"

BTM’nin bu yıl 10’uncu yılını kutladığını belirten Kul, dört ülkede ofisleriyle faaliyet gösterdiklerini ve girişimcileri ulusal ve uluslararası platformlarda desteklediklerini söyledi. Kul, "10 yılda 13 binden fazla girişimciye destek olduk ve 2,1 milyar dolarlık bir portföy büyüklüğüne ulaştık. Girişimcilerimizi hem Türkiye’de hem dünyada desteklemek amacıyla 12’den fazla uluslararası fuarda ve 20’den fazla yurt dışı fuarında yanlarında oluyoruz" dedi.

"Üç aylık bir program tasarladık"

COP31 için KOSGEB desteği ve Emlak Konut ortaklığıyla üç aylık bir program hazırladıklarını aktaran Kul, 10 girişimcinin programa dahil edildiğini belirtti. Girişimlerin geliştirilmesi gereken alanlarının belirlenerek özel bir hızlandırma süreci oluşturulduğunu kaydeden Kul, "Önümüzdeki hafta girişimcilerimiz sahneye çıkarak kendi girişimlerini sunacak. Final programını ise BTM merkezimizde gerçekleştireceğiz. Emlak Konut ile yürüttüğümüz projede girişimcilere uygulama alanları sağlanıyor. Ürünlerinin sahada denenmesi, karşılık bulması ve gerekli sertifika süreçlerinin yürütülmesi konusunda destek veriliyor" diye konuştu.

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"Anadolu’daki girişimcilerimizin dünya sahnesine çıkmasını hedefliyoruz"

Girişimciler arasında İstanbul’un yanı sıra Anadolu’dan katılanların da bulunduğuna dikkat çeken Kul, farklı bölgelerde kalkınma ajanslarıyla iş birlikleri kapsamında çağrılar açtıklarını ifade etti. İstanbul dışındaki girişimcilerin uluslararası ağlara ve pazarlara erişimini önemsediklerini vurgulayan Kul, "Mentorluk ve eğitim programlarımızla girişimcilerimizin hem yatırım bulmaları hem de ürünlerini satabilecekleri platformlara ulaşmaları için destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeşil, sürdürülebilir teknolojiler ve akıllı şehir teknolojileri gibi alanları belirledik"

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COP31’e katılan girişimlerin faaliyet alanlarına ilişkin bilgi veren Kul, ağırlıklı olarak inşaat teknolojileri ve gayrimenkul teknolojileri alanındaki girişimleri programa dahil ettiklerini söyledi. Yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler ile akıllı şehir teknolojilerinin de odaklandıkları alanlar arasında bulunduğunu belirten Kul, finansal teknolojiler ve tarım teknolojileri gibi farklı sektörlerde de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Kul, "2027 yılı için sağlık teknolojileri alanında bir program tasarlıyoruz. Uçtan uca tüm sektörleri kapsayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Yalıtım malzemelerinin yüzde 80’i atık pet şişelerden kaynaklı"

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İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik girişimlerden örnekler veren Kul, Harcy isimli girişimin atık pet şişeleri geri dönüştürerek yalıtım malzemeleri ürettiğini anlattı. Üretilen malzemelerin yüzde 80’inin atık pet şişelerden elde edildiğini belirten Kul, "Binaların cephelerinde kullanılan ısı ve ses yalıtım malzemeleri geri dönüştürülmüş ürünlerden çıkıyor" dedi.

Bir diğer girişimin ise içecek sektöründe kullanılan ürünleri geri dönüştürerek panel ürettiğini aktaran Kul, COP31 alanındaki stantların arka bölümlerinde de bu malzemelerin kullanıldığını ifade etti. Kul, "Üretim sürecinde yalnızca ısıl işlemler uygulanıyor, içeriğine tutkal dahi eklenmiyor. Bunun yanı sıra atık geri dönüşümü ve gri su geri dönüşümü alanlarında çalışan girişimlerimiz de bulunuyor. Bu girişimlerin tamamı uluslararası ölçekte faaliyet gösterebilecek potansiyele sahip" diye konuştu.

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"Tüm hizmetlerimizden ücretsiz şekilde faydalanabiliyorlar"

Anadolu’daki girişimcilere çağrıda bulunan Kul, BTM’nin İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan ve fonlanan bir kuluçka merkezi olduğunu hatırlattı. Girişimcilerin BTM’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden programları takip edebileceğini belirten Kul, "Tüm hizmetlerimizden ücretsiz şekilde faydalanabiliyorlar. Yeter ki ellerinde gerçekten güçlü bir girişim ve ürün olsun. Biz bu girişimleri ölçeklendirmek, güçlendirmek ve ihtiyaç duydukları platformlara taşımak için her zaman destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.