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        Bakan Göktaş: 1,1 milyar çocuk iklim kaynaklı risklerle karşı karşıya

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuğun birden fazla iklim kaynaklı riskle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bugün iklim konusunda aldığımız her karar, çocukların yarın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirliyor. Çocukların sesine kulak veren, fikirlerine değer veren bir iklim politikası, geleceğe yapılabilecek en sağlam yatırımdır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Bakan Göktaş: 1,1 milyar çocuk iklim kaynaklı risklerle karşı karşıya

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuğun birden fazla iklim kaynaklı riskle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bugün iklim konusunda aldığımız her karar, çocukların yarın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirliyor. Çocukların sesine kulak veren, fikirlerine değer veren bir iklim politikası, geleceğe yapılabilecek en sağlam yatırımdır" dedi.

        Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında 'Gelecek Kuşakların Hakları: COP31'de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocukların iklim politikalarına katılımı, gelecek kuşakların hakları ve uluslararası iş birliğinin önemi vurgulandı.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, “UNICEF verilerine göre bugün dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk, aynı anda birden fazla iklim kaynaklı riskle yüz yüze. Bu tablo, çocukların güvenliğini ve ihtiyaçlarını iklim politikalarının merkezine yerleştirmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Bugün iklim konusunda aldığımız her karar, çocukların yarın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirliyor. Bu nedenle kuşaklar arası adalet, bugünün kararlarında gelecek nesillerin haklarını gözetmeyi gerektiriyor. Çocukların sesine kulak veren, fikirlerine değer veren bir iklim politikası, geleceğe yapılabilecek en sağlam yatırımdır" dedi.

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        81 İLDE EŞ ZAMANLI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

        Türkiye'nin iklim mücadelesinde çocukların aktif rol üstlendiğini belirten Bakan Göktaş, “Bu yaklaşımın temellerini, 25 yılı aşkın süredir 81 ilimizde faaliyet gösteren 48 bin üyeli Çocuk Hakları Komitelerimizle attık. Çocuk Danışma Kurulu üyelerimiz, COP31 için kendi gündemlerini ve çalışma alanlarını bizzat belirledi. Sıfır atıktan biyoçeşitliliğe, sürdürülebilir gıdadan kültür ve sanata uzanan 5 ana temada 29 etkinlik tasarladılar. Bu etkinlikleri 43 ilimizde hayata geçirirken, Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı farkındalık çalışmaları yürüttüler" diye konuştu.

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        'SİZLERİ DESTEKLEYEBİLMEKTEN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ'

        UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise farklı ülkelerden çocukların ve gençlerin bir araya gelmesinin önemine değinerek, “Bu iş birliği sayesinde Avustralya, Bolivya, Kolombiya, Etiyopya, Ürdün, Pakistan, Romanya ve Özbekistan'dan gelen birbirinden değerli çocukları ve gençleri burada bir araya getirme fırsatı bulduk. Artık çocuklara ve gençlere yönelik söylenecek fazla bir şey kalmadı. Sizlerin arkasında durabilmekten ve sizleri destekleyebilmekten büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÇOCUKLARDAN 'BİZE GÜVENİN' ÇAĞRISI

        COP31 kapsamında söz alan çocuklar, iklim kriziyle mücadelede karar alma süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması çağrısında bulundu. Çocukların hazırladığı bildirgede, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, gıda ve su israfının önlenmesi ile yeşil alanların korunması gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin sıfır atık yaklaşımının dünyaya örnek olması hedefinin de yer aldığı bildirgede, çocukların iklim politikalarının hazırlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada söz sahibi olması talep edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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