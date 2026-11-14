Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Antalya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Antalya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Antalya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Antalya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Antalya-Fethiye kara yolu Elmalı mevkisinde U.K. yönetimindeki 07 EUN 68 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, araçta sıkışan G.C'nin (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada sürücü U.K. (35) ile araçta bulunan R.B. (17), M.U. (18), S.A. (14) ve Y.A. (14) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        REKLAM

        Araçtan çıkarılan G.C'nin cenazesi morga götürüldü.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?

        Benzer Haberler

        Global Engineer Girls, ilk Sosyal Etki Raporu'nun lansmanını COP31'de yaptı
        Global Engineer Girls, ilk Sosyal Etki Raporu'nun lansmanını COP31'de yaptı
        Global Engineer Girls, Sosyal Etki Raporu'nun lansmanını COP31'de yaptı
        Global Engineer Girls, Sosyal Etki Raporu'nun lansmanını COP31'de yaptı
        Bakan Göktaş: 1,1 milyar çocuk iklim kaynaklı risklerle karşı karşıya
        Bakan Göktaş: 1,1 milyar çocuk iklim kaynaklı risklerle karşı karşıya
        Bakan Kurum: Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz
        Bakan Kurum: Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz
        Motosiklet kanala uçtu, herkes sürücüyü ararken o evde çıktı
        Motosiklet kanala uçtu, herkes sürücüyü ararken o evde çıktı
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Tekin'den, okulların ve öğretmenlerin s...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Tekin'den, okulların ve öğretmenlerin s...