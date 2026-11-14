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        Antalya'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Antalya'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

        Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, KorkuteliDenizli kara yolu Korkuteli Çevre Yolu, İmrahor Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Uğur K. yönetimindeki 07 EUN 68 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uğur K. ile araçta bulunan R.B., M.U., S.A. ve Y.A. yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan Gökhan Cicim ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Gökhan Cicim’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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