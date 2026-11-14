İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Paylaşılan her fikir, her öneri, COP31'i daha sonuç odaklı kılma çabamıza değer katıyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin ulaştığı kapasiteyi ve milletimizin ortaya koyduğu emeği gösteriyor." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Mevlana Basın Toplantısı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen liderlerin, bakanların, bilim insanlarının ve toplumun bütün kesimlerinin aynı sorumluluğun etrafında buluştuğunu belirtti.

COP31'de, 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin temsil edildiğini aktaran Kurum, Liderler Zirvesi öncesinde, 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 lider düzeyinde katılım olduğunu, yüzlerce bakanın, binlerce uzmanın, akademisyenin, yatırımcının, sanatçının ve sivil toplum temsilcisinin Antalya'da bir araya geldiğini söyledi.

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Birleşmiş Milletlerin ilk kayıtlarında 97 bini aşkın katılımcının yer aldığını aktaran Kurum, bu buluşma için 1 milyon 100 bin metrekarelik alan hazırladıklarını anlattı.

COP31 yan etkinliklerinde, farklı coğrafyalardan, farklı deneyimlerden gelen seslerle, iklim mücadelesinin sahada, sokakta şekillendiğini bir kez daha gösterdiklerini düşündüğünü ifade eden Kurum, "Paylaşılan her fikir, her öneri, COP31'i daha sonuç odaklı kılma çabamıza değer katıyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin ulaştığı kapasiteyi ve milletimizin ortaya koyduğu emeği gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin devletin gücüyle, milletin emeğiyle, organizasyon kabiliyetiyle ve nitelikli içerikleriyle dünyanın takdirini kazanan bir ev sahipliği ortaya koyduğunu vurgulayan Kurum, "Böylesine büyük bir buluşmanın asıl kıymetini ise alınacak kararlar belirleyecek. Nitekim 11-12 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz Liderler Zirvesi, bu bakımdan son derece önemli bir başlangıç oldu." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dünya liderlerini karşıladığını belirten Kurum, liderlerin ulusal beyanlarını sunduğunu, ülkelerin kendi tecrübelerini, hedeflerini ve karşılaştıkları güçlükleri paylaştığını, gerçekleştirilen ikili görüşmelerde ve üst düzey toplantılarda yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını kaydetti.

- "Çalışmalarımız planladığımız şekilde ilerliyor"

Bakan Kurum, COP31'e diyalog, uzlaşı ve aksiyonla çıktıklarını, Antalya'da bu güveni büyütmek, sözü uygulamaya dönüştürmek için çalıştıklarını ifade etti.

COP31'in ilk beş gününde diyalog bakımından güçlü bir zemin oluşturulduğunu dile getiren Kurum, "Bu çerçevede müzakerelerdeki son durumla ilgili olarak da şunu söylemek isterim, değerli dostum Chris Bowen'ın başkanlığında devam eden müzakerelerde daha ilk gün gündemimizi bütün tarafların uzlaşısıyla kabul ettik. İlk haftanın sonunda çalışmalarımız planladığımız şekilde ilerliyor." şeklinde konuştu.

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Müzakere salonlarında çalışmalar sürerken, zirvenin diğer alanlarında da heyecan dolu bir süreç yaşandığını anlatan Kurum, siyasetçiler, yerel yöneticiler, iş insanları, bilim insanları, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin çözüm önerilerini paylaştığını belirtti.

İlk gün gıda, tarım ve sağlık konularını, ardından enerji ve ulaştırmayı ele aldıklarını anımsatan Kurum, "Elektrifikasyon Forumu'nda temiz enerji dönüşümünü, TOBB İş Forumu'nda özel sektörün yatırım gücünü değerlendirdik. Dirençli şehirlerden yeşil sanayiye, ticaretten iklim finansmanına kadar pek çok alanda önemli buluşmalar gerçekleştirdik. İklim dönüşümü yeni teknolojiler, yeni yatırımlar, yeni istihdam imkanları sunuyor. İş dünyasının tecrübesini, finans kuruluşlarının imkanlarını aynı zeminde buluşturuyoruz." diye konuştu.

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- "Gelecek nesillerin hakkını birlikte koruyalım"

COP31 Başkanı Kurum, gelecek haftanın müzakereler açısından son derece önemli olduğunu, gençliği, eğitimi, bilimi, yapay zekayı, yeşil sanayiyi, denizleri ve biyolojik çeşitliliği ele alacaklarını söyledi.

Bakanlar düzeyinde istişareleri yoğunlaştıracaklarını, ülkelerin üzerinde çalıştığı konuları ortak kararlarla sonuçlandırmak için gayret göstereceklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"İlk beş günde güçlü bir başlangıç yaptık. Liderlerimizi buluşturduk, tecrübelerimizi paylaştık, müzakerelerimizi ilerlettik, yeni işbirliklerinin kapısını açtık. Şimdi bütün bu gayreti insanlığın yarınlarına hizmet edecek kalıcı kazanımlarla taçlandırmak istiyoruz. Antalya'dan dünyaya çağrımız açık, gelin güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Finansmanı ihtiyaçlarla, yatırımları çözüm bekleyen meselelerle buluşturalım. Gelecek nesillerin hakkını birlikte koruyalım. Biz istiyoruz ki Antalya'da yalnızca büyük bir zirvenin gerçekleştirildiği şehir olarak hatırlanmasın. Ülkelerin birbirini dinlediği, güvenin güçlendiği, ortak sorumluluğun somut adımlara dönüştüğü tarihî bir buluşma olarak hatırlansın. Çünkü yarının dünyası bugün ortaya koyduğumuz cesaretle şekillenecek. Türkiye, bütün kurumlarıyla, milletiyle ve imkanlarıyla bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edecek."

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- "Söz verdiğim için gurur duyuyorum"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, Genel Kurulda konuşma sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı ayakta alkışladığının hatırlatılması üzerine, bunun Filistin'e destek ve zulme sessiz kalmama olarak algılanmasını istedi.

Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Kurum, "Böylesi önemli bir organizasyonda Filistin Başbakanına söz verdiğim için, onu ülkemizde, Antalya'da ağırladığımız için gurur duyuyorum. Filistin halkını bundan sonra da güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Elektrifikasyonla ilgili soruyu yanıtlayan Kurum, zirveye gelen tüm misafirlerin COP31 Eylem Gündemi'ne güçlü destek verdiğini belirtti.

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Kurum, 2035'e kadar küresel elektrifikasyonun yüzde 35'e çıkarılması, yeniden kullanılan malzeme oranının yüzde 15'e yükseltilmesi, "İklim Uygulama Köprüsü" (BRIDGE) mekanizmasıyla iklim eylemlerinin hızlandırılması ve binalarda enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik hedefleri tüm ülkelerle paylaştıklarını ve bu hedeflere ilişkin geri dönüşler aldıklarını aktardı.

"İşin sonunda biz bu başarıyı yakalayacağız ve hem Eylem Gündemimizdeki hem de hedeflerimizdeki kararlılığımızı ortaya koyacağız." diyen Kurum, aslolanın karar almak değil, bu kararların yerine getirilmesi olduğunu ifade etti.

COP31 Başkanı Kurum, yürütülen ikili diplomatik görüşmelere ilişkin bir soru üzerine, bugüne kadar Çin, Rusya, Küba ve Mısır'dan gelen yetkililerle görüştüğünü ve çok önemli mutabakatlar imzaladıklarını söyledi.

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Çin ile yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesi için görüşmeler yaptıklarını anlatan Kurum, "İstiyoruz ve diliyoruz ki buradan ülkeler ayrıldığında herkes deneyimlerini paylaşsın, tecrübelerini paylaşsın. Türkiye'nin deprem bölgesinde iki yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 455 bin konutu hayata geçirmiş olması bir başarı hikayesidir. 86 milyon vatandaşıyla tek yürek olmuş ve 108 bin kilometrekarelik bir alanda altyapısıyla üst yapısıyla 455 bin konutu bitirip vatandaşlarına teslim etmiştir. Bu tecrübeyi de gelen tüm dostlarımızla paylaşıyoruz, paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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- "Konu konu, başlık başlık ilerleme kaydetmek istiyoruz"

Bakan Kurum, COP31'in "Eylem COP'u" olarak nitelendirilmesi ve konferansın ilk haftasında bu doğrultuda ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin soru üzerine, somut çabaların sonuç vermeye başladığını söyledi.

Elektrifikasyon taahhüdüne büyük ülkelerin verdiği destekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Kurum, "BRIDGE" ve "SURFF" mekanizmalarına yönelik destekleri de olumlu karşıladıklarını, bu kapsamda ilk ve ikinci pilot ülkeleri açıkladıklarını belirtti.

İlk hafta 5 temel alanda ilerleme kaydettiklerini aktaran Kurum, "Biz burada konu konu, başlık başlık ilerleme kaydetmek istiyoruz. Bunu net ifade etmek isterim. İklim değişikliğine uyumda ülkelerin hedeflerinin somut sonuçlara, ölçülebilir sonuçlara dönüşmesi üzerinde çalışılıyor. Buradan buna ilişkin bir karar çıkacak." diye konuştu.

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Emisyon azaltımı, iklim finansmanı gibi çalışmaların da üzerinde çalışıldığını aktaran Kurum, "Dünya artık samimi şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir. Bu bir mecburiyettir, tercih değil. COP Başkanlığı olarak bu duruşu sonuna kadar sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İklim finansmanı konusunda ne kadar bir bütçenin yeterli olacağına ilişkin soru üzerine Bakan Kurum, şu yanıtı verdi:

"Uluslararası kaynaklar şu anda ortaya konulan 1,3 trilyon doların yetersiz olduğunu söylüyor. Hedefimiz doğrultusunda daha fazla kaynak, daha fazla enerji ortaya koymamız gerektiğini tüm bilim insanları ifade ediyor. Gelinen noktada biz daha 1,3'ü de yakalayabilmiş değiliz. Bakü'de, Belem'de ortaya konulan finans hedefleri hala yakalanmış değil. Yeni bir taahhüt beklemiyoruz ama mevcut taahhütlerin gerçekleştirilmesini istiyoruz."

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- "İlk kez iklim elçileri programı başladı"

COP31 Başkanı Kurum, fosil yakıtlarla alakalı bir soruya ilişkin, elektrifikasyon konusunun çok önemli olduğunu, bu konuyu ilerlettikten sonra fosil yakıtların kullanımının azalacağını vurguladı.

Gençlerin COP31 sürecinin her aşamasında yer aldığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Her eylem gündemi içerisinde gençler var. Gençler sürece katılım sağladılar. Karar alıcı pozisyonda oldular, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Asıl olan bugünkü etkinlikle birlikte gençlerin bizden ne beklediğini de tüm dünyaya duyurmaktı. Tüm dünyanın bu noktada farkındalığını bu alana çekmekti. Belki hiç tanımayacağımız çocukların hayatını değiştirebilme adına bizler bir irade koyuyoruz ve istiyoruz ki gerçekten dünyada eşitsizliklere karşı, yapılandırmalara karşı, adaletsizliğe karşı değişsin istiyoruz. Bunu gençlerle birlikte başarabiliriz. Gençlerle birlikte bu iradeyi ortaya koyabiliriz. İlk kez iklim elçileri programı başladı. Hem bugün hem de bundan sonraki süreçte gençlerimiz ve gençlerimizin talepleri dikkate alınacaktır."