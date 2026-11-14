Bakan Kurum ve Bakan Tekin, Türkiye İklim Okulu'nun açılışını yaptı Hedef 18 milyon çocuğa iklim eğitimi vermek

Antalya'da COP31 kapsamında Yeşil Bölge'de oluşturulan Türkiye İklim Okulu, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İklim Okulu'nun COP31 sonrasında da kalıcı bir farkındalık oluşturmasını hedeflediklerini, iklim değişikliği eğitiminin 81 ildeki 18 milyon çocuğa ulaştırılmasının amaçlandığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm müfredatında bu konuyu işliyor" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Yeşil Bölge'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye İklim Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. Alana gelen bakanlar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Türkiye İklim Okulu'nu gezdi. İncelemelerin ardından açılış kurdelesini kesen bakanlar, konferans salonuna geçti. Burada öğrencilerin hazırladığı sunumları izleyen bakanlar, program kapsamında konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde öğrencilere ödülleri takdim edildi.

REKLAM

"Tedbir almak zorunda kalınmayan bir dünya inşaa etmek istiyoruz"

Bakan Tekin, iklim değişikliğiyle mücadelede asıl hedefin tedbir almak zorunda kalınmayan bir dünya inşa etmek olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sürece eğitim yoluyla katkı sunmak istediklerini ifade eden Tekin, "Biz de Milli Eğitim Bakanı olarak bu sürece bu şekilde katkı vermek istedik. Okullarımızda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilgili güzel örnekleri ve uygulamaları sergileyelim istedik. Bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Türkiye'nin onuru ve itibarı açısından yaptığı bu büyük organizasyona biz de karınca kararınca katkı verelim istedik. Sağ olsunlar bu alanı bize tahsis ettiler. Biz de arkadaşlarımızla beraber bu organizasyonu yaptık" dedi.

REKLAM

"18 milyon çocuğumuza bu eğitimi vermek istiyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Türkiye İklim Okulu'nun COP31 sonrasında da kalıcı bir farkındalık oluşturmasını hedeflediklerini söyledi. İklim değişikliği eğitiminin 81 ildeki 18 milyon çocuğa ulaştırılmasının amaçlandığını belirten Kurum, "Zannetmeyin ki sadece COP31 kapsamında Antalya'da Milli Eğitim Bakanlığımız bu çalışmayı yapıyor. Biz bu işe başladığımız ilk günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle 81 ildeki 18 milyon çocuğumuza bu eğitimi vermek ve farkındalığı ortaya koymak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm müfredatında bu konuyu işliyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Türkiye İklim Okulu'nda çocukların iklim değişikliğini yalnızca dinlemekle kalmayıp uygulamalı çalışmalarla da deneyimleyeceğini dile getiren Kurum, "Çocuklarımız burada iklim değişikliğini dinleyecek, toprağa dokunacak, yürütecek, tasarlayacak ve çözüm arayacak. Emeğini, değerini ve iklim dostu bir şehri burada görebilecek. Öğretmenlerimiz burada tecrübelerini paylaşacak. Bilim insanlarımız bilgileriyle gençleri burada buluşturacak. COP31 kapsamında açtığımız bu okulun konferans sona erdiğinde hatıralarda kalan geçici bir mekan olmasını istemiyoruz" diye konuştu.