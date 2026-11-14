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        Bakan Tekin'den Demirören Medya Lisesi'nin COP31 standına ziyaret

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı iklim değişikliğine yönelik projeleri inceledi. Startup Zone'da açılan ilk ve tek okul standını ziyaret eden Bakan Tekin, "Böyle genç arkadaşların start up işlerine bir stant ayrılması da ayrı bir güzellik" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Bakan Tekin'den Demirören Medya Lisesi'nin COP31 standına ziyaret

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı iklim değişikliğine yönelik projeleri inceledi. Startup Zone’da açılan ilk ve tek okul standını ziyaret eden Bakan Tekin, “Böyle genç arkadaşların start up işlerine bir stant ayrılması da ayrı bir güzellik” ifadesini kullandı.

        Bu yıl Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) yer alan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iklim değişikliği odağında geliştirdiği projelerle dikkati çekti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulun standını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. İklim değişikliğini odağına alan 5 projeyi öğrencilerden dinleyen Bakan Tekin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        'HEPSİNİ TEBRİK ETTİK'

        Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, COP31'in büyük bir organizasyon olduğunu belirterek, “COP31 kendi başlı başına devasa bir organizasyon. Böyle genç arkadaşların start up işlerine bir stant ayrılması da ayrı bir güzellik. Demirören Medya İletişim Lisesi'ni biz zaten kendi projemize ortak olarak alıyorduk. 'Haberimiz Olsun'u birlikte yapıyoruz arkadaşlarla. Onun dışındaki birçok etkinlikte de sağ olsun Nuran Çakmakçı Hanım başta olmak üzere, okul idaresi, hepsi destek oluyorlar. Biz de birlikte çalışıyorduk. Burada da stantlarını ziyaret ettik, hepsini tebrik ettik, başarı diledik" dedi.

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        TEK OKUL, 5 PROJE

        Okul Müdürü Atila Ertoğan, Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Sabahattin Murat Halıcı, Kimya Öğretmeni Rule Derin ve 9 öğrencinin katılımıyla COP31'de açılan okul standı, Yeşil Bölge'deki ‘Startup Zone’ alanında ilk ve tek okul olma özelliğini taşıyor. İklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı ve çevresel sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen öğrenciler, geliştirdikleri 5 projeyi uluslararası iklim zirvesinde tanıtıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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