Bakan Tekin'den COP31'de "Okulları savaşın hedefi olmaktan koruyun" çağrısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Türkiye olarak, savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarımızı, onların çocuklarına da okullarımızı açtık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimden uzak kalan milyonlarca çocuğun uluslararası ölçme ve değerlendirme sistemlerinde yer alamadığına dikkati çekerek tüm ülkelere, okulların ve öğretmenlerin savaşın hedefi olmaktan korunması çağrısında bulundu.

Bakan Tekin, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'deki Özel Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen "COP31 Gençlik ve Eğitim GünüKanıta Dayalı İzleme, Deneyim Paylaşımı ve Yeşil Eğitimde İşbirliği" oturumuna katıldı. Oturumda konuşan Tekin, Türkiye'nin çevre bilimini ilk kez ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA 2025) sonuçlarında 494 puanla OECD ortalaması olan 480 puanın üzerine çıktığını, bu alanda 85 ülke arasında 17'nci, OECD ülkeleri arasında ise 12'nci sırada yer aldığını bildirdi.

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Çevreyle ilgili bir mesleğe yönelmek isteyen öğrencilerin oranının yüzde 78,5'e ulaştığını aktaran Bakan Tekin, okulların çevre konusunda sunduğu öğrenme fırsatlarında da Türkiye'nin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu, elde edilen sonuçların öğretmenlerin çabalarının ve çevre bilincinin okul hayatına yansımasının göstergesi olduğunu kaydetti. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğretim programlarını baştan sona yenilerken, erdem, değer ve eylem çerçevesiyle değeri bir bilgi olarak öğretmekle yetinmeyip, davranışa dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti.

"Yeşil VatanBenim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleriyle öğrencilerin her ay farklı çevre sorunlarını araştırarak çözüm önerileri geliştirdiğini anlatan Bakan Tekin, ilkokul ve ortaokullarda verilen Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersinin de bu çalışmalara bilimsel temel oluşturduğunu belirtti. PISA 2025 verilerine göre okullardaki geri dönüşüm programlarına katılımın yüzde 99,2'ye ulaştığını bildiren Tekin, bu oranın çevre bilincinin eğitim hayatındaki yaygınlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

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"İklim okuryazarlığı ölçülecek"

OECD'nin PISA 2029 döngüsünden itibaren iklim okuryazarlığını bütün katılımcı ülkelerde düzenli olarak ölçeceğini açıkladığını ifade eden Bakan Tekin, Türkiye'nin söz konusu sürece ölçülen bir ülke olarak katılmakla yetinmeyeceğini, ölçmenin nasıl yapılacağına dair tartışmalara kendi tecrübeleriyle katkı sunacağını bildirdi. Bu kapsamda 4, 8 ve 10'uncu sınıflarda iki yıllık dönemlerle gerçekleştirilen Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Araştırması'na (ABİDE) iklim okuryazarlığı alt ölçeğinin ekleneceğini bildiren Tekin, elde edilecek verilerin eğitim programlarına yansıtılacağını kaydetti.

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Türkiye'nin Yeşil Eğitim Ortaklığı (GEP) bünyesinde kurulan İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu'na OECD ve Küresel Eğitim İzleme Raporu ekipleriyle birlikte ilk iki yıllık dönem için eş koordinatör seçildiğini de aktaran Tekin, bu görev kapsamında ülkeler arasında veri ve iyi uygulama paylaşımını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Savaş, çocukları okullardan koparıyor"

İyi kurgulanmış bir ölçmenin, imkanları kısıtlı bölgelerde yaşayan çocukları görünür kılarak eğitim hakkının herkese eşit biçimde ulaşıp ulaşmadığını sorgulama imkan verdiğine işaret eden Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Eğitim hakkını herkes için güvence altına almanın ilk şartı da onu kimin kullanamadığını görebilmekten geçiyor. Oysa savaşın ve çatışmaların okulsuz bıraktığı milyonlarca çocuk, okul temelli öğrenme ölçmelerinin hiçbirinde yer alamıyor. Ne öğrendiklerini, hatta öğrenip öğrenemediklerini bilmediğimiz çocuklar, kendi hikayelerini anlatacak bir veriden dahi mahrum kalıyor. Savaşın çocukları okullarından koparırken dünyanın görüş alanından da çıkardığını görüyoruz. Hiçbir çocuğun okulundan da kayıtlardan da silinmediği bir dünyanın ancak barışla mümkün olacağına inanıyorum. Barışı tesis etme sorumluluğu ise hepimizin, bilhassa da o sorumluluğu yerine getirebilecek güce sahip olanların omuzlarında duruyor. Türkiye olarak, savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarımızı, onların çocuklarına da okullarımızı açtık. Sorumluluğun ağırlığını da o tecrübeyle yakinen biliyoruz. Buradan bütün ülkelere, okulları ve öğretmenleri savaşın hedefi olmaktan koruyacak irade ortaya koyma çağrısında bulunuyorum. Çatışmaların okulsuz bıraktığı çocukları, izleme sistemlerimizin ve eğitim politikalarımızın merkezine almayı da hepimizin ortak vazifesi olarak görüyorum."

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"Türkiye, OECD bölgesindeki en hızlı ilerleyen eğitim sistemi"

Oturuma katılan OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher de konuşmasına, "Bakan Tekin'e sadece bizi burada ağırladığı için değil, aynı zamanda Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir eğitim alanında gösterdiği inanılmaz liderlik için de teşekkür ederim" sözleriyle başladı. Dünyanın talep ettiği ile eğitimin sunduğu arasındaki uçurumun giderek açıldığına işaret eden Schleicher, "Türkiye, OECD bölgesindeki en hızlı büyüyen, en hızlı ilerleyen eğitim sistemidir ve bu önemlidir. Toplumlarımız, eğitim sistemlerimizden çok daha hızlı değişiyor. Ancak Türkiye bize gerçekten farklı şekilde hareket edebileceğimizi gösterdi. Bugünün zorluklarının üstesinden gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Teşekkür etmek istediği bir başka ülkenin ise Azerbaycan olduğunu belirten Schleicher, iklim okuryazarlığı kavramının Azerbaycan'ın liderliğinde COP 29'da doğduğu ifade etti. İklim değişikliğinin artık sınıflarda tartışılan soyut bir kavram olmaktan çıkması ve eyleme dönüşmesi gerektiğini kaydeden Schleicher, Türkiye'de bunun çok güzel örneklerini gördüklerini ifade etti. Schleicher, iklim konusunda Türkiye'nin sınıflarda yürüttüğü çalışmalarla öğrencilerin, iklim değişikliği ile mücadeleye bir katkılarının olabileceğini gördüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in moderatörlüğünde oturumun panel bölümüne geçildi. Panele Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Hasan Hasanlı, Kırgızistan Eğitim Bakan Yardımcısı Nadira Dzhusupbekova, Özbekistan Eğitim Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Oybek Yuldashev, Brezilya Sürekli Eğitim, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Sekreterliği, Eğitimde Eşitlik Genel Koordinatörü Caio Callegari, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ICESCO) Genel Direktörü Salim Almalik, OECD analisti Mario Piacentini, Ürdün Teknik İşlerden Sorumlu Bakan Danışmanı Jihad AlSawaeer, Plan Internationel Avustralya Gençlik Temsilcisi Tegan Clark, Pakistan İklim Değişikliği ve Çevresem Koordinasyondan sorumlu Federal Bakanı Musadik Masood Malik katıldı. Panelister, iklim eğitimi ve yeşil eğitim konusunda değerlendirmelerde bulundu