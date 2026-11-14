TÜREB Başkanı Erden: Rüzgar enerjisi ülkemizin enerji bağımsızlığı açısından çok önemli

TÜRKİYE Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde Avrupa'nın en büyük 6'ncı kurulu gücüne sahip olduğunu belirterek, "Rüzgar enerjisi ülkemizin enerji bağımsızlığı açısından çok önemli bir role sahip. Biz Avrupa'da kurulu güç açısından 6'ncı sıradayız ve daha da büyüyeceğiz. Sanayisi açısından da çok önemli ülkelerden biriyiz. Avrupa'nın, en önemli tedarikçilerinden biriyiz" dedi.

COP31 İklim Zirvesi kapsamında değerlendirmelerde bulunan TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, rüzgar enerjisinin küresel ölçekteki önemine ve Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Rüzgar enerjisinin en önemli yenilenebilir enerji yatırım alanlarından biri olduğunu belirten Erden, "Biz Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak Türkiye'de yenilenebilir enerji alanındaki en aktif iki alandan birinin; ki o da rüzgar, paydaşlarını temsil ediyoruz. 600'den fazla üyemiz var. Rüzgar enerjisi, dünya ölçeğinde en önemli yenilenebilir enerji yatırım alanlarından bir tanesi. Biz de Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki potansiyelini, rüzgar sanayisindeki gücünü, bu alandaki bilgi birikimini paydaşlarımıza anlatmak ve ülkemizin potansiyelini her alanda ön plana çıkarmak için pek çok uluslararası ortaklık yapıyoruz. Bunlardan biri de Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC). COP31 için de aylar öncesinden başlayan bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

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'RÜZGAR, KÜRESEL İKLİM MÜCADELESİNDE EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİSİ'

COP zirvelerinin önemini belirten Erden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"COP'un 31'incisi düzenleniyor. Önceki zirvelerde adım adım müzakereler Kyoto Protokolü'nden Paris İklim Anlaşması'na gelmiş. Paris İklim Anlaşması'ndan da önce yenilenebilir enerjiyi 3 katına çıkarmak, enerji verimliliğiyle tüketimi azaltmak ve bunu finansmanla bir araya getirmek için önce Dubai'de, sonra Bakü'de, sonra Belem'de adım adım ilerleyen bir sürecin devamı bugün Türkiye'de gerçekleşiyor. Bizim için çok büyük bir anlamı var. Yenilenebilir enerji hedefleri, küresel iklim mücadelesinde, küresel ısınmada ve aynı zamanda iklim değişikliğine karşı mücadelede en önemli unsurlardan biri. Rüzgar da bunun en önemli başlıklarından biri. Biz de rüzgar enerjisinin daha görünür olması, daha fazla yapılabilmesi, toplumsal ve küresel kabulü gibi ülkemizdeki kabulünü yine sağlamak için COP'u bir platform olarak görüyoruz. Uluslararası paydaşlarımızı Türkiye'nin potansiyeliyle ilgili bilgilendirmeye çalışıyoruz.”

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‘AVRUPA'DA 6'NCI SIRADAYIZ’

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki mevcut konumu ve gelecek hedeflerine ilişkin konuşan Erden, şöyle konuştu:

"Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'nın en büyük kurulu gücü sıralamasına baktığınızda 6'ncı sırada. Gerçekten önemli bir noktadayız. Bugün 16 bin megavat kurulu gücü olan, bundan sonraki yıllarda da hem çok önemli hedefleri olan hem de çok önemli proje portföyü oluşturmuş bir ülkeyiz. 2040'ta bu hedef 63 bin megavat. Kurulu gücümüzü 4 katına çıkarma hedefimiz var. Bunun da aslında iklim değişikliğiyle mücadele açısından çok önemli bir yeri var. Rüzgar enerjisi sadece iklim değişikliğiyle mücadeleyi ifade etmiyor artık. Son 3-4 senedir küresel gelişmelere baktığınız zaman, Rusya-Ukrayna savaşı aynı zamanda bir enerji savaşı. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaş aynı zamanda bir enerji savaşı. Bunun yanında Covid döneminde enerjiye erişimde gerçekten çok önemli bir etkisi olduğunu gördük. Yenilenebilir enerjinin bu enerji erişiminde, ülkelerin enerji bağımsızlığı ve çeşitlendirmesi açısından ne kadar önemli olduğunu biz geçtiğimiz 4- 5 senede aslında görüyoruz."

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'ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP'

Yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve kaynak çeşitliliği açısından çok önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Erden, “Herhangi bir ithalat ihtiyacı olmayan, herhangi bir yerden getirmediğimiz rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi bu açıdan çok önemli. Rüzgar enerjisi ülkemizin enerji bağımsızlığı açısından çok önemli bir role sahip. Biz Avrupa'da kurulu güç açısından 6’ncı sıradayız ve daha da büyüyeceğiz. Sanayisi açısından da çok önemli ülkelerden biriyiz. Avrupa'nın, en önemli tedarikçilerinden biriyiz. Hedefimiz burada oluşacak iş birlikleriyle bölgesel olarak Türkiye'nin hem kurulu güç açısından daha güçlü bir paydaş olması hem de sanayisini uluslararası sisteme daha fazla entegre ederek bölgesel olarak daha büyük bir üretim gücü haline gelmesini istiyoruz" dedi.