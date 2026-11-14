Akbank, COP31'de gençlerin iklim dönüşümündeki rolünü gündeme taşıdı

Akbank, COP31 kapsamında Onarım Atölyesi ile düzenlediği "İklim Eylemini Yeniden Tasarlamak: Gençlik, Finans ve Ötesi" etkinliğinde gençlerin sosyal etki odağındaki projelerinin tasarımı, finansman ve uygulama süreçlerine katılımını ele aldı.

Akbank, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı’nın (COP31) Çocuklar, Gençler, Eğitim ve Yetkinlikler Günü kapsamında "İklim Eylemini Yeniden Tasarlamak: Gençlik, Finans ve Ötesi" etkinliğini düzenledi.

Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu ve Akbank Akbanklı Deneyimi ve Akademi Bölüm Başkanı Selda Özçalık’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğin moderasyonunu Onarım Atölyesi Kurucusu ve etki tasarımcısı Ekin Al üstlendi.

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Etkinlikte gençlerle çalışmanın eşit haklar ve fırsatlara erişim açısından taşıdığı önem değerlendirildi. İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlikler, kapsayıcılık ve fırsatlara erişim gibi konuların gençlerin yaşamında farklı etkiler oluşturduğuna dikkat çekildi.

Bugün alınan kararların gençlerin ve gelecek nesillerin yaşamlarını şekillendireceği vurgulanırken farklı yaş gruplarının ve deneyimlerin bir araya gelmesinin adil ve kapsayıcı iklim çözümleri geliştirmek açısından önemi ele alındı.

Gençlik Akademisi ve bu çatı altında yürütülen Fellowship Programı ile bankanın uyguladığı tersine mentorluk uygulamaları üzerinden uzun vadeli gençlik çalışmalarının oluşturduğu etki paylaşıldı. Banka ve Onarım Atölyesi arasında yürütülen iş birliği de bu sürece ilişkin somut bir örnek olarak değerlendirildi.

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"Gençler bugün alınan kararlarda söz sahibi olmalı"

Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"İklim krizi gibi günümüzün karmaşık ve birbiriyle bağlantılı sorunlarına yanıt verebilmek için farklı bakış açılarına ve kapsayıcı yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bugün alınan kararların birçoğu gençlerin ve gelecek nesillerin yaşamlarını şekillendirecek. Bu nedenle gençlerin karar süreçlerinde söz sahibi olması büyük önem taşıyor.

Bankamızda bugün beş farklı nesil bir arada çalışıyor. Bir kurumun yenilikçi kalabilmesi içinher yaş grubunun birbirini anlaması, deneyimlerini paylaşması ve yeni çözümler geliştirmek üzere birlikte çalışması gerekiyor. Ben de yıllar içinde gençlerle tersine mentorluk çalışmalarına menti olarak katıldım. Bu deneyimler, onlardan ne kadar çok şey öğrenebileceğimizi de hatırlattı.

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Finansman, iklim çözümlerinin uygulamaya geçmesi, daha fazla insana ulaşması ve uzun vadeli etki oluşturması açısından kritik bir role sahip. Gençlerin sahadaki deneyimleri, karşılaştıkları finansal engeller ve yerel ihtiyaçlara ilişkin bilgileri, finansman modellerinin nasıl gelişmesi gerektiğine dair değerli bakış açıları sunuyor. Finans sektörü başta olmak üzere iş dünyasının gençlerin deneyimlerinden ve perspektiflerinden öğrenebileceği önemli bir alan olduğuna inanıyorum."

Akbank’ın COP31 gündemi

Akbank’ın COP31’e taşıdığı "Dünya için, Hepimiz için" yaklaşımı, ekonomik dayanıklılığı, toplumsal faydayı ve doğanın korunmasını birlikte gözeten ölçülebilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirme kararlılığını ifade ediyor. Bu doğrultuda banka, ‘sanayinin yeşil dönüşümü’, ‘sürdürülebilir tedarik zincirleri’, ‘elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme’ ile ‘mavi finansman’ başta olmak üzere stratejik alanlarda finansman ve iş birliği modellerini 920 Kasım tarihleri arasında, Antalya’da düzenlenen COP31’de duyurmaya devam edecek.