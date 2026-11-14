İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, "Gelecek Kuşakların Hakları" etkinliğinde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuğun birden fazla iklim kaynaklı riskle karşı karşıya olduğunu belirterek, çocukların güvenlik ve ihtiyaçlarının iklim politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini söyledi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Mavi Bölge Özel Etkinlik Alanı'nda "Gelecek Kuşakların Hakları: COP31'de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte İngilizce konuşan Bakan Göktaş, dünyanın geleceğini düşünen, çözüm önerileri geliştiren çocukların iklim mücadelesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

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İklim değişikliğinin çocukların sağlığını, güvenliğini ve yaşam koşullarını doğrudan etkilediğine dikkati çeken Göktaş, "UNICEF verilerine göre bugün dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk, aynı anda birden fazla iklim kaynaklı riskle yüz yüze. Bu tablo, çocukların güvenliğini ve ihtiyaçlarını iklim politikalarının merkezine yerleştirmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

İklim konusunda alınan kararların gelecek nesillerin yaşamını belirlediğini vurgulayan Göktaş, kuşaklar arası adaletin gelecek nesillerin haklarını gözetmeyi gerektirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin de bu anlayışla hareket ettiğini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin gelecek nesillere karşı sorumluluğun bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

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Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'den dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü söyledi.

UNICEF ile güncellenen ulusal iklim planının çocuk ve gençlere duyarlılık konusunda en yüksek dereceyi aldığını bildiren Göktaş, "COP31 kapsamında, çocukların ve gençlerin sesini iklim müzakerelerinin merkezine taşımayı hedefliyoruz. Çocukların her fikrini, her çabasını daha yaşanabilir bir dünyanın kurulmasına sunulmuş değerli bir katkı olarak görüyoruz." dedi.

Çocuk Danışma Kurulu üyelerinin sıfır atık, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir gıda, kültür ve sanat başlıklarında 29 etkinlik hazırladığını aktaran Göktaş, çalışmaların 43 ilde hayata geçirildiğini, Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

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Farklı ülkelerden çocukların taleplerini ve çözüm önerilerini "Çocukların Eylem Çağrısı"nda bir araya getirdiğini ifade eden Göktaş, bu mesajları COP31 aracılığıyla uluslararası gündeme taşıdıklarını söyledi.

Göktaş, çocukların çağrısının somut adımlara ve kalıcı işbirliklerine dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplumun ortak sorumluluk üstlenmesinin önemine işaret etti.

Çocuk Hakları Komitelerinin 81 ilden etkinliğe katılan temsilcilerine de seslenen Göktaş, her fikrin ve çabanın değerli olduğunu belirterek, çocuklara inandıkları doğruları savunmaktan ve yeni yollar aramaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de COP31'de çocukların taleplerinin dinlenmesinin önemine değinerek, Bakanlık ve çocuk hakları komiteleriyle uzun yıllardır işbirliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF'in Çocuk Hakları Komitelerinden iki il temsilcisi, ortak çalışma atölyesinde hazırlanan "İklim Eylemi için Çocukların Ortak Çağrısı"nı sundu.

Programın ardından Bakan Göktaş moderatörlüğünde panel düzenlendi.

Panele Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Birleşik Arap Emirlikleri Aile İşleri Bakanı Sana Bint Muhammed Suhail ve Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Sosyal Korumadan Sorumlu Danışmanı ve Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Direktörü Mansurbek Polvonzoda Olloyorov katıldı.

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Panelde konuşan Göktaş, iklim değişikliğinin çocukların sağlığını, eğitimini, yaşam koşullarını ve gelecek fırsatlarını doğrudan etkilediğini belirterek, çocukların çözüm süreçlerinde de söz sahibi olması gerektiğini ifade etti.