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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile görüştü

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile görüştü

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Tabiat Bakanı Julie Dabrusin ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:21 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile görüştü

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Tabiat Bakanı Julie Dabrusin ile bir araya geldi.

        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamındaki görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

        "COP31'de Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Tabiat Bakanı Sayın Julie Dabrusin ile bir araya geldik. Enerji dönüşümünü hızlandıracak elektrifikasyon adımlarını COP31 Eylem Gündemimizin temel öncelikleri arasında görüyoruz. Kanada'nın şebeke kapasitesini 2050'ye kadar iki katına çıkarma hedefinin, 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Hedefimize güçlü katkı sunacağına inanıyoruz. Antalya'da geliştirdiğimiz diyaloğu, temiz enerji ve elektrifikasyon alanlarında somut işbirliklerine dönüştürmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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