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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, "Türk Dünyasındaki Kadın Liderlerin İklim Eylemine Katkılarının Güçlendirilmesi Etkinliği"nde konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, "Türk Dünyasındaki Kadın Liderlerin İklim Eylemine Katkılarının Güçlendirilmesi Etkinliği"nde konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türk dünyasının kadınlarını yalnızca iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden bireyler olarak değil geleceğin teknolojilerini geliştiren, yatırımlara yön veren ve yeni iş alanları oluşturan liderler olarak görmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:40 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, "Türk Dünyasındaki Kadın Liderlerin İklim Eylemine Katkılarının Güçlendirilmesi Etkinliği"nde konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türk dünyasının kadınlarını yalnızca iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden bireyler olarak değil geleceğin teknolojilerini geliştiren, yatırımlara yön veren ve yeni iş alanları oluşturan liderler olarak görmek istiyoruz." dedi.

        Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Mavi Bölge'deki Azerbaycan Pavilyonu'nda düzenlenen "Kadınlar ve İklim Yatırımları: Türk Dünyasındaki Kadın Liderlerin İklim Eylemine Katkılarının Güçlendirilmesi Etkinliği"nde, iklim değişikliğinin herkesi etkilediğini, ancak sonuçları ve sunduğu fırsatların herkes için aynı olmadığını söyledi.

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        Bugün kadınların tarımsal üretimden su kaynaklarının yönetimine, aile ekonomisinden yerel kalkınmaya kadar iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezinde yer aldığını belirten Göktaş, buna rağmen yeşil ekonominin sunduğu fırsatlardan yeterince yararlanamadıklarını dile getirdi.

        Uluslararası Çalışma Örgütünün 134 ülkeyi kapsayan 2026 yılı çalışmasına göre, yeşil mesleklerde çalışanların yüzde 70'inden fazlasının erkek olduğunu aktaran Göktaş, "Uluslararası Finans Kurumunun verileri ise gelişmekte olan ülkelerde kadınlara ait mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu veriler bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kadınların potansiyeli var, fikirleri var, üretme ve dönüştürme gücü var. Bizim görevimiz, bu potansiyelin önündeki engelleri kaldırmak ve fikirleri yatırıma dönüştürmek." diye konuştu.

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        Kadınların güçlenmediği bir yeşil dönüşümün kapsayıcı ve başarılı olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Göktaş, Türkiye olarak kadınların yeşil dönüşümde daha güçlü roller üstlenmesini stratejik bir öncelik olarak gördüklerini, bu anlayışla, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda ilk kez Çevre ve İklim Değişikliğine müstakil bir politika alanı olarak yer verdiklerini dile getirdi.

        Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturdukları İklim Değişikliği, Çevre ve Kadın Alt Komitesiyle de kadınların iklim politikalarındaki etkinliğini artırmayı hedeflediklerini aktaran Göktaş, kadınların eğitimine, becerilerine ve girişimlerine yatırım yaptıklarını kaydetti.

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        Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi, Kadınlar İçin Enerji Okulu, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'na dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

        "Kuruluşuna destek verdiğimiz neredeyse 1400 kadın kooperatifinin sürdürülebilir üretim ve kaynak verimliliği alanlarında güçlenmesi için çalışıyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonumuz doğrultusunda ise Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projemizle 81 ilimizde 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü bir kadının kazandığı bilgi, kurduğu işletme ve geliştirdiği çözüm, yalnızca kendi hayatını değil, toplumunun geleceğini de değiştirebilir."

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        - "Kadınlara yapılan yatırım, sürdürülebilir bir geleceğe yapılan yatırımdır"

        Bakan Göktaş, bugün Türk dünyası olarak önemli bir fırsata sahip olunduğunu, kadın girişimcilerin bir araya getirilip, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomi alanlarında ortak yatırımlar geliştirilebileceğini söyledi.

        Bir Türk devletinde geliştirilen başarılı bir kadın girişiminin, diğer Türk devletlerinde de büyümesinin önünü açmak gerektiğine işaret eden Göktaş, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında, Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen Aile ve Kadın Konseyi Yüksek Onur Kurulu'nun ilk toplantısının faaliyete geçecek Aile ve Kadın Konseyinin ortak çalışmaları için güçlü bir zemin oluşturacağına inandığını vurguladı.

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        İklim değişikliğiyle mücadelede asıl meselenin, kadınların yeşil dönüşümde yer alıp almayacağının değil bu dönüşüme ne ölçüde yön vereceği olduğunu aktaran Göktaş, "Biz, Türk dünyasının kadınlarını yalnızca iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden bireyler olarak değil geleceğin teknolojilerini geliştiren, yatırımlara yön veren ve yeni iş alanları oluşturan liderler olarak görmek istiyoruz. Çünkü kadınlara yapılan yatırım, aynı zamanda daha dirençli toplumlara ve sürdürülebilir bir geleceğe yapılan yatırımdır." diye konuştu.

        Etkinliğe, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kızı Leyla Aliyeva ve kadınların sorunlarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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