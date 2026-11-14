İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Gazzeli Saly'nin hikayesini paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli Saly'nin hikayesini paylaşarak, "Fotoğraf çektirmeyi çok seven 5 yaşındaki Saly'nin kefene sarılı fotoğrafı, 2024'te Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'ne layık görüldü. Biz de COP31'de çocuk temasını işlediğimiz bu günde 196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramını hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yer alan Yeşil Bölge'de, "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisi düzenlendi.

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Memur-Sen ile Uluslararası Emek Konfederasyonunun (ILC) hazırladığı sergi, Gazze'nin eski yaşam dolu sokaklarını ve İsrail'in soykırımı sonrası yaşanan yıkımı gözler önüne seriyor.

Türkiye, sergi ile 196 taraf ülke ve AB'nin katılım gösterdiği COP31'de, Gazze'deki yıkımı bölgeden getirilen eşyalarla, fotoğraflarla ve yaralı bir zeytin ağacıyla anlatıyor.

Sergi, 20 Kasım'a kadar açık olacak.

- "196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramını hatırlatıyoruz"

Bakan Murat Kurum, sergide yer alan Gazzeli Saly'nin hikayesini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Anaokuluna gitmeden önce hep halasından fotoğraflarını çekmesini istiyordu... Fotoğraf çektirmeyi çok seven 5 yaşındaki Saly'nin kefene sarılı fotoğrafı, 2024'te Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'ne layık görüldü. Biz de COP31'de çocuk temasını işlediğimiz bu günde 196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramını hatırlatıyoruz."