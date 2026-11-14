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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Yeşil Vatan'dan Yeşil Dünyaya: İklime Dirençli Bir Gelecek İçin Ortak Eylem" paneli düzenlendi

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, "Sadece iklim değişikliği temasıyla şimdiye kadar 170 bin öğretmenimiz, 1 milyondan fazla öğrencimize bu alanda eğitimler verildi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:14 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Yeşil Vatan'dan Yeşil Dünyaya: İklime Dirençli Bir Gelecek İçin Ortak Eylem" paneli düzenlendi

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, "Sadece iklim değişikliği temasıyla şimdiye kadar 170 bin öğretmenimiz, 1 milyondan fazla öğrencimize bu alanda eğitimler verildi." dedi.

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda, "Yeşil Vatan'dan Yeşil Dünyaya: İklime Dirençli Bir Gelecek İçin Ortak Eylem" paneli düzenlendi.

        Demirli, konuşmasında, 2026-2030 yıllarında uygulamak üzere gerçekleştirilen İklim Değişikliği Eylem Planı'nda 10 amaç, 33 hedef ve 69 faaliyete yer verdiklerini söyledi.

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        Ortaokullarda Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği ismiyle bağımsız seçmeli dersin yer aldığını anlatan Demirli, şöyle devam etti:

        "Sadece iklim değişikliği temasıyla şimdiye kadar 170 bin öğretmenimiz, 1 milyondan fazla öğrencimize bu alanda eğitimler verildi. Eğitim politikalarımızın bir diğer boyutu ise okullarımızda sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kazanıldığı bir ortam oluşturulması. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Yeşil Vatan Hareketi kapsamında, 81 ilimizde Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare etkinliklerimizi düzenledik. Şu ana kadar bu konularda 148 bin etkinlik yaptık. Toplam 25 milyondan fazla öğrencimiz bu etkinliklere katıldı."

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        Demirli, Sıfır Atık hareketini yaygınlaştırma gayretleri kapsamında, 75 bin okulun 45 binden fazlasının temel seviye Sıfır Atık belgesine sahip olduğunu dile getirdi.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de dünya genelinde orman varlığının azaldığını söyledi.

        İnsanlığın bugün iklim kriziyle başa çıkmanın çarelerini ararken herkesin aklına ilk ormanların geldiğini belirten Karacabey, Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan protokol çerçevesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda Yeşil Vatan Benim Okulum Projesi ile gençlere, öğrencilere orman ve çevreyle ilgili bilgilendirmeler yaptıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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