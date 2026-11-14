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        Samed Ağırbaş, Küresel Sıfır Atık Nesli Hareketi'ni başlattı

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş tarafından 'Sıfır Atık Nesli' (Zero Waste Generation) adlı küresel gönüllülük hareketi başlatıldı. Ağırbaş, 100'den fazla ülkede başlatılan hareketi 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Samed Ağırbaş, Küresel Sıfır Atık Nesli Hareketi'ni başlattı

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş tarafından 'Sıfır Atık Nesli' (Zero Waste Generation) adlı küresel gönüllülük hareketi başlatıldı. Ağırbaş, 100'den fazla ülkede başlatılan hareketi 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini açıkladı.

        Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 27 Eylül 2017'de Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi, COP31 kapsamında düzenlenen programla yeni bir uluslararası girişime dönüştü. Dünyanın farklı ülkelerinden gençleri ortak bir eylem ağı etrafında buluşturmayı amaçlayan Sıfır Atık Nesli hareketinin tanıtımı, 14 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirildi. Gençlerin çevre ve iklim alanında kendi topluluklarında öncülük üstlenmeleri, geliştirdikleri projeleri uygulamaya dönüştürmeleri ve uluslararası işbirliği yapmaları hedefleniyor.

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        100'DEN FAZLA ÜLKEDE

        Programda konuşan Samed Ağırbaş, gençlerin sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasında aktif rol üstlenmesinin önemine dikkati çekti. Ağırbaş, "Sıfır Atık Nesli, gençleri somut projelerle, öğrenme fırsatlarıyla ve birbirleriyle buluşturacak. Hedefimiz, COP31'den çok sonra da varlığını sürdürecek bir hareket oluşturmak; gençlerin fikirleriyle şekillenen, emekleriyle güçlenen ve kendi topluluklarında kök salan bir hareket" dedi.

        Gönüllülük hareketinin uluslararası boyutuna değinen Ağırbaş, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Hareketi'ni gençler aracılığıyla dünyanın farklı kıtalarına yaymak için yeni bir adımı hep birlikte bugün burada atıyoruz. 100'den fazla ülkede başlattığımız bu gönüllülük hareketiyle beraber gençleri sahada mobilize ederek sıfır atık çalışmalarının ruhunu dünyanın 193 ülkesinde gençlerle, kadınlarla, çocuklarla beraber yaymaya kararlıyız" diye konuştu.

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        BEŞ EYLEM ALANI

        Sıfır Atık Nesli hareketinin çalışmaları sürdürülebilir şehirler, sorumlu tüketim, gıda israfı, doğa ve iklim eylemi olmak üzere 5 temel alanda yürütülecek. Gençler, üniversitelerde onarım projeleri geliştirilmesi, gıda israfının önlenmesi, yeşil alanların korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yerel girişimlerde görev alabilecek. Yerel ölçekte geliştirilen başarılı projelerin uluslararası ağ aracılığıyla farklı ülkelerde uygulanması da amaçlanıyor.

        KÜRESEL ELÇİLER AĞI

        Girişim kapsamında 'Sıfır Atık Elçileri' adıyla küresel bir ağ oluşturulacak. Gençler, gönüllülük çalışmalarına katılarak ve somut projeler geliştirerek kendi ülkelerinde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasında elçilik görevleri üstlenebilecek. Hareket aracılığıyla gençlerin uluslararası bağlantılar kurmaları, deneyimlerini paylaşmaları ve kendi topluluklarında liderlik üstlenmeleri desteklenecek.

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        GENÇLERE ÇAĞRI

        Samed Ağırbaş, hareketin COP31 sonrasında da devam edeceğini belirterek, "Ortaklarımıza sesleniyorum: Bu fırsatları yaratmamıza yardımcı olun. Dünyanın dört bir yanındaki gençlere sesleniyorum: Fikirlerinizi, enerjinizi ve arkadaşlarınızı getirin. Bu hareketin size ihtiyacı var" dedi.

        GENÇLER BULUŞTU

        Programın ana konuşmasını Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir yaptı. Bilir, sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasında gençlerin liderliğinin, gönüllülüğün ve ortak sorumluluğun önemini anlattı. COP31 Gençlik İklim Şampiyonu ekibinden Maria Thring'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde Laura Reyes döngüsellik ve sorumlu tüketim, Rza Aliyev iklim eylemi ve dayanıklılık, Prof. Dr. Kasım Yenigün doğa, biyolojik çeşitlilik ve restorasyon, Kal Glanznig ise sürdürülebilir şehirler konularını değerlendirdi. Programa Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan da katıldı.

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        193 ÜLKE HEDEFİ

        Türkiye'de 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralık 2022'de aldığı kararla uluslararası alanda yeni bir boyut kazandı. Kararla 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan yeni gönüllülük hareketiyle gençlerin öncülüğünde sıfır atık çalışmalarının 193 ülkede yaygınlaştırılması ve COP31 sonrasında da devam edecek kalıcı bir uluslararası platform oluşturulması hedefleniyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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