Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Bakan Kurum, Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile görüştü

        Bakan Kurum, Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile görüştü

        ANTALYA'da devam eden COP31 Zirvesi'nde diplomatik görüşmelerini sürdüren COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Tabiat Bakanı Julie Dabrusin ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Bakan Kurum, Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile görüştü

        ANTALYA'da devam eden COP31 Zirvesi'nde diplomatik görüşmelerini sürdüren COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Tabiat Bakanı Julie Dabrusin ile bir araya geldi.

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi'nde diplomatik görüşmelerine de devam ediyor. COP31 Başkanı Kurum, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Tabiat Bakanı Julie Dabrusin ile bir araya geldi.

        '35'E 35 KÜRESEL ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ' KONUŞULDU

        Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Tabiat Bakanı Sayın Julie Dabrusin ile bir araya geldik. Enerji dönüşümünü hızlandıracak elektrifikasyon adımlarını COP31 Eylem Gündemimizin temel öncelikleri arasında görüyoruz. Kanada'nın şebeke kapasitesini 2050'ye kadar iki katına çıkarma hedefinin, 35'e 35 küresel elektrifikasyon hedefimize güçlü katkı sunacağına inanıyoruz. Antalya'da geliştirdiğimiz diyaloğu, temiz enerji ve elektrifikasyon alanlarında somut iş birliklerine dönüştürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, "Türk Dünyasındaki Kadın Liderl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, "Türk Dünyasındaki Kadın Liderl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sigorta Evi etkinliği sona erdi
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sigorta Evi etkinliği sona erdi
        Bakan Kurum'dan Gazzeli Saly paylaşımı: 196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramın...
        Bakan Kurum'dan Gazzeli Saly paylaşımı: 196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramın...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Gazzeli Saly'nin hikayesini payl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Gazzeli Saly'nin hikayesini payl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile g...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum Kanadalı mevkidaşı Dabrusin ile g...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, "Gelecek Kuşakların Hakları" et...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, "Gelecek Kuşakların Hakları" et...