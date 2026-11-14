Alanya'daki trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi 22 gün sonra hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra yaşamını yitirdi.
Tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybeden Fatma İşler'in (21) cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi İşler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Türkdoğan, mesajında, İşler'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.
- Kaza
Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda 23 Ekim'de meydana gelen kazada Barış Yılmaz (27) yönetimindeki 07 CLG 731 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İşler'e çarpmış, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yılmaz ve yaya İşler, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Motosiklet sürücüsü Yılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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