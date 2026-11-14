Alanya'daki trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi 22 gün sonra hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü Yılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda 23 Ekim'de meydana gelen kazada Barış Yılmaz (27) yönetimindeki 07 CLG 731 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İşler'e çarpmış, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yılmaz ve yaya İşler, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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