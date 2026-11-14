İzmit Körfezi'nin dönüşümü COP31'de sanat ve teknolojiyle anlatılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında kurduğu özel tasarımlı stantta, İzmit Körfezi'nin doğal zenginliklerini ve çevre yatırımlarını dijital teknolojilerle uluslararası ziyaretçilere tanıtıyor.

COP31'in Green Zone alanında kurulan stantta, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği, balık salımı ve yapay resif uygulamaları gibi çevre çalışmaları, sanat ve teknolojiyle bir araya getiriliyor. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik uygulamaları ve dijital görseller aracılığıyla Körfez'in sualtı yaşamını ve ekolojik dönüşümünü deneyimleme fırsatı buluyor. Stantta yer alan 3,20 metre yüksekliğindeki dijital veri heykelinde, İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen çevre çalışmaları ışık, su ve canlı formlarıyla görselleştiriliyor. Sanal gerçeklik uygulamaları ve iklim değişikliğine ilişkin içerikler de ziyaretçilere sunuluyor.

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İzmit Körfezi'nin sualtı yaşamı dijital ortamda tanıtılıyor

Dev LED ekranlar ve dalgaları andıran yarı geçirgen perdelerle oluşturulan 49 metrekarelik L biçimli alanda, İzmit Körfezi'nin sualtı yaşamı dijital görsellerle anlatılıyor. Ziyaretçiler, Körfez'in fiziksel maketinin bulunduğu interaktif deneyim masasında da bölgenin ekosistemini ve doğal zenginliklerini inceleyebiliyor.

Osman Hamdi Bey'in eserlerinden esinlenildi

Standın tasarımında, ressam Osman Hamdi Bey'in Gebze Eskihisar'da geçirdiği dönemlerde yaptığı Eskihisar ve Marmara manzaralarından esinlenildi. Sanatçının eserlerinde öne çıkan petrol mavisi, turkuaz, toprak tonları ve altın renkli ışık detayları, İzmit Körfezi'nin doğal yapısıyla bir araya getirildi. Stantta oluşturulan fotoğraf alanında ise ziyaretçiler, ellerine aldıkları ressam fırçasıyla İzmit Körfezi'ni yeniden boyuyormuş gibi fotoğraf çektirebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin standı, 20 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.