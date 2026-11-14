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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi"nin ikinci günü başladı

        İklim zirvesi COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğinde gerçekleştirilen "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi"nin ikinci günü başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:38 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi"nin ikinci günü başladı

        İklim zirvesi COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğinde gerçekleştirilen "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi"nin ikinci günü başladı.

        COP31 kapsamında, TSB'nin 11-14 Kasım'da bir otelde gerçekleştirdiği Sigorta Evi etkinliğinde UNEP FI işbirliğinde düzenlenen zirve devam ediyor.

        Zirve, küresel sigorta sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek iklim riskleri, dayanıklılık, koruma açıklarının azaltılması ve sürdürülebilir sigortacılık alanlarında geliştirilebilecek çözüm ve işbirliklerine odaklanıyor.

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        Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sigortacılık Başkanı Butch Bacani, zirvenin ikinci gününün açılışında yaptığı konuşmada, iklim eyleminin karbonsuzlaşma ve dayanıklılık olmak üzere iki temel boyutu bulunduğunu belirterek, her iklim stratejisinin bu iki alanı kapsaması gerektiğine dikkati çekti.

        Bugünkü programda doğanın nasıl bir müttefik olarak görülebileceği gibi konulara değineceklerini aktaran Bacani, dayanıklılık konusunu da daha geniş bir çerçevede ele alacaklarını ifade etti.

        Bacani, küresel sigorta sektörünün, düşük karbonlu, net sıfır bir ekonomiye geçişi nasıl destekleyebileceğini de değerlendireceklerini söyledi.

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        TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı da Sigorta Evi'nin bugünkü programında iklim değişikliği ile doğa arasındaki ilişkiyi, iklim kaynaklı sağlık risklerini ve güvenilir iklim verilerinin önemini ele alacaklarını belirtti.

        Düşük karbonlu ekonomiye geçişin sigorta yatırımlarıyla nasıl desteklenebileceğini de değerlendireceklerini kaydeden Obalı, programın devamında COP31'den COP32'ye uzanan süreçte sürdürülebilir sigortacılığın geleceğine ilişkin görüşlerin paylaşılacağını aktardı.

        - "Sigorta sektörünü işbirliği yapmaya davet ediyoruz"

        Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Kalkınma Ortaklıkları ve Program Uygulama Direktörü Daniel Kull, açılış konuşmalarının ardından bir özel mesaj konuşması yaptı.

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        El Nino hava olayının 1950'den bu yana en güçlü seviyesine ulaşmasının beklendiğini anımsatan Kull, etkilerinin 2027 boyunca hem insanlık hem de sigorta sektörü açısından daha endişe verici olacağını belirtti.

        Kull, El Nino'nun gelişinin bilimsel verilerle önceden bilindiğine işaret ederek, "El Nino hakkında önemli olan nokta, bilimin bu olayın geleceğini bize önceden söylemiş olması. Dolayısıyla önlem almaz ve hazırlık yapmazsak bunun sorumluluğu bize ait olacak. El Nino'yu durduramayız ancak ona hazırlanabiliriz." diye konuştu.

        WMO tarafından koordine edilen ve standartlaştırılan küresel gözlem ve tahmin sistemine değinen Kull, uluslararası veri paylaşımının önemine dikkati çekti. Kull, WMO'nun geçmişi boyunca veri akışının hiç kesilmediğini, teknolojideki gelişmelerle birlikte bu akışın sürekli iyileşerek arttığını ifade etti.

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        Farklı zaman aralıklarında kesintisiz tahminler yaptıklarını anlatan Kull, anlık tahminlerden mevsimlik ve yıllık tahminlere, iklim öngörüleri ve projeksiyonlarına kadar uzanan çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        WMO'nun, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yanı sıra Dünya İklim Araştırma Programı'na (WCRP) da ev sahipliği yaptığını dile getiren Kull, İklim Modeli Karşılaştırma Projesi'nin (CMIP) de bu program kapsamında yürütüldüğünü aktardı. CMIP kapsamında, dünya genelinde kullanılan iklim projeksiyonlarının ve IPCC'nin başvurduğu senaryoların geliştirilmesi amacıyla küresel araştırma topluluğunun çalışmalarının koordine edildiğini kaydetti.

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        Kamu kaynaklarıyla finanse edilen küresel hava ve iklim verisi altyapısının işleyişinin ve dayandığı unsurların daha iyi anlaşılmasına sigorta, finans ve tarım gibi önemli sektörlerin katkı sunmasını istediklerini belirten Kull, "Böylece sistemin işleyişini sürdürmesi için gerekli kamu finansmanının güçlü ve yeterli kalmasını sağlayabiliriz. Çünkü herkes bu sisteme ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu. Kull, sistemin kapsayıcı ve herkese açık kalmasını istediklerini de ifade etti.

        Sistemin mevcut durumda güçlü ve işlevsel olduğunu ancak teknolojinin hızla değiştiğini vurgulayan Kull, "Sistem şu anda güçlü ve işliyor. Ancak teknoloji hızla değişiyor. Veri ve ürün alanlarında eksiklikler bulunduğunun farkındayız. Sizlerden görüşlerinizi almak istiyoruz. Sigorta sektörünü, ortak küresel kamu yararı niteliğindeki bu sistemin istikrarlı ve güçlü kalmasına katkıda bulunmak üzere bizimle işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Sistemin yapay zeka ve bulut teknolojilerine hazır olmasını, ihtiyaç duyduğunuz verileri sunabilmesini, güvenilir verilere dayanarak işlerinizi geliştirebilmenizi ve inovasyon yapabilmenizi istiyoruz." diye konuştu.

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