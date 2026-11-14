Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin: "9 milyon öğrencimiz sıfır atık eğitimi aldı"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) 6. Gününde UNESCO işbirliğiyle Yüksek Düzeyli Bakanlar Açılış Oturumu "yeşil eğitimin merkezinde çocuklar, gençler ve öğretmenler" paneline Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin katıldı. Bakan Yusuf,"9 milyon öğrencimiz Sıfır Atık eğitimi aldı" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) kapsamında UNESCO işbirliğiyle Yüksek Düzeyli Bakanlar Açılış Oturumu "yeşil eğitimin merkezinde çocuklar, gençler ve öğretmenler" paneline Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin katıldı.

REKLAM

İklim meselesine değinen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İklim krizinin yıllardır emisyon oranlarının ve sıcaklık eşiklerinin diliyle konuşulduğunu, çözümü de çoğu zaman teknik tedbirlerde aradıklarını belirterek "Alınan tedbirlerin her birini kıymetli buluyoruz, ne var ki insanlığın tabiat hakkında hiç bu kadar çok şey bilmediği, onu korumak için hiç bu kadar çok taahhüt altına girmediği bir çağda, tabiatın hiç bu kadar hızlı tahrip edilmediğini de görmezden gelemeyiz. Kanaatim odur ki krizin kaynağında, insanın tabiat karşısında kendisine biçtiği yer yatıyor. Asırlar boyunca kendisini âlemin bir parçası olarak gören, tabiatı da ölçüsü ve anlamı olan bir düzen olarak okuyan insan, son birkaç asırda o düzenin dışına çıkıp karşısına geçti. Tabiatı, işleyişini çözdüğünde dilediği gibi yönlendirebileceği bir makine, kendisini de o makinenin sahibi ve efendisi olarak tasavvur etti. Sahibi olduğuna inandığı bir âlemden ne kadar alması gerektiğini sormayı bıraktı" dedi.

REKLAM

"9 milyon öğrencimiz Sıfır Atık eğitimi aldı"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni yaşanabilir çevreyi odak kavramlar arasına aldıklarını belirten Bakan Tekin," Buraya kadar izah etmeye çalıştığım anlayışın hukuk metinlerinde karşılık bulmasını elbette önemli bir kazanım sayıyoruz. Ancak hakları güvence altına almak hukukun, o hakları gözetecek şuuru kazandırmak ise eğitimin vazifesi. Biz de bu inançla, bilgiyi değerden, beceriyi şahsiyetten ayırmayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizde yaşanabilir çevreyi odağımıza aldığımız kavramlar arasına yerleştirdik. Zira gayemiz, tabiatın ve gelecek kuşakların hakkını gözetmeyi kendi değerlerinin tabii bir gereği olarak sahiplenen bir nesil yetiştirmek. Böyle bir nesli yetiştirmenin yolunu, öğretim programlarımızdan okullarımızın gündelik hayatına uzanan bir bütünlük içinde gördük" dedi.

REKLAM

Okul öncesinden ortaöğretime bütün kademelerde, 13'ü zorunlu, 6'sı seçmeli olmak üzere 19 dersin programına iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularını yerleştirdiklerini hatırlatan Bakan Tekin " Öğretim programlarının kazandırdığı bilginin davranışa dönüşebilmesi için ise evlatlarımızın sürdürülebilir yaşamı okullarında bizzat tecrübe etmesi gerektiğine inandık. Çevre Dostu 1000 Okul Projemizle okullarımızda güneş enerjisi sistemleri kuruyor, yağmur suyunu bahçe sulamasında değerlendiriyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan ve Birleşmiş Milletler'in 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesiyle küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık anlayışını da okullarımızın gündelik hayatına taşıdık. 29 bin 400 okulumuz sertifikasyon sürecini tamamladı, 9 milyon öğrencimiz Sıfır Atık eğitimi aldı. Evlatlarımızın tabiatla kurduğu bağı okulun duvarlarıyla da sınırlı tutmadık. Doğa Öncüleri ile Deniz ve Su Kaynakları projelerimizde evlatlarımız tabiatı gözlem ve araştırma yoluyla yerinde tanıyor, tanıdıkları tabiatın derdini de kendi dertleri biliyor" dedi.

REKLAM

"Çalışmalar UNESCO'nun Yeşil Müfredat Rehberi'yle uyum içinde"

"Tabiatın insanların çizdiği sınırları tanımadığı bir dünyada, hiçbir ülkenin iklim krizini kendi sınırları içinde tek başına aşamayacağını söyleyen Bakan Tekin ,tabiatın insanlığa bırakılmış bir emanet olduğuna inanılıyorsa, emaneti de ancak bütün insanlığın birlikte taşıyabileceğinin kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin maruz kaldığı iklim riskleri de eğitim sistemlerimizin şartları da birbirinden farklı olsa da, çocuklarımız aynı göğün altında ve aynı geleceği paylaşarak büyüdüklerini söyleyen Bakan Yusuf Tekin, "Farklılıklarımızı gözeten bir iş birliği, öğretim materyallerinin geliştirilmesinden öğretmenlerin mesleki gelişimine uzanan geniş bir alanda ortak çalışmalara imkân verecek. Çalışmalarını UNESCO'nun Yeşil Müfredat Rehberi'yle uyum içinde yürüten ve Yeşil Eğitim Ortaklığı'nın 100'üncü üyesi olan Türkiye de birikimini paylaşmaya ve ortak projelere katkı sunmaya hazır. Okullarımızdaki çalışmaları yerinde görebilmeniz için sizleri bugün öğleden sonra Yeşil Bölge'de açılışını yapacağımız Türkiye İklim Okulu'na da davet ediyorum. Ortak bir emaneti birlikte taşıma iradesinin kalıcı bir zemin bulabilmesi ise nihayetinde barışın hâkim olduğu bir dünyaya bağlı" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Dünyanın pek çok bölgesinde süren çatışmalar milyonlarca çocuğun okul yolunu kesiyor"

Gazze'de süren savaşa değinen Bakan Yusuf, ne yazık ki tabiatın hakkını tanımayan bakışın, insanın hakkını da tanımamakta gecikmediğinin bugün savaş meydanlarında görüldüğünü söyledi.

Dünyanın pek çok bölgesinde süren çatışmaların milyonlarca çocuğun okul yolunu keserken toprağı ve suyu da nesiller boyu onarılması güç biçimde tahrip ettiğine dikkat çeken Bakan Yusuf Tekin şöyle devam etti: " Gazze'de okullarının enkazı arasında kalan çocuklar ile kökünden sökülen zeytin ağaçları, insanın insana reva gördüğü zulmün tabiatı da esirgemediğini bütün dünyaya gösterdi. Artan gerilimlerin hızlandırdığı silahlanma küresel gündemin önceliklerini değiştirirken iklim meselesi de güvenlik kaygılarının gölgesinde kaldı. Oysa barış tesis edilmeden iklim krizine kalıcı bir çözüm bulunamayacağını, krizin derinleştirdiği kıtlığın ve göçün de barışı her geçen gün daha kırılgan kıldığını tecrübe ediyoruz. Barışın adaletten ayrı düşünülemeyeceği gibi, iklim mücadelesinin de ancak adaletle ayakta durabileceğine inanıyorum. Krizin yükünü bugün en ağır biçimde, ona en az sebep olan toplumların çocukları taşıyor. Adaletin dünya ölçeğinde tesisini savunurken, gereğini önce kendi ülkemizde yerine getirmeye elbette gayret gösteriyoruz. Yeşil dönüşümün açtığı imkânların toplumun her kesimine ulaşabilmesi için yenilenebilir enerji alanında 10 ilimizde atölye ve laboratuvarlar kurduk, kadınlarımızın ve dezavantajlı kesimlerin söz konusu imkânlara erişimini desteklemeyi de hedefledik. Çevre koruma ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere açtığımız 21 farklı kurs programımızdan bu yıl yaklaşık 20 bin kursiyerimiz yararlandı".