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        Kuş yakalamak için çıktığı çatıda havalandırma boşluğuna düşen çocuk öldü

        ANTALYA'da arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısında havalandırma boşluğuna düşen Vahit Mete Kahraman (12), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Kuş yakalamak için çıktığı çatıda havalandırma boşluğuna düşen çocuk öldü

        ANTALYA'da arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısında havalandırma boşluğuna düşen Vahit Mete Kahraman (12), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3573 Sokak’taki bir sitenin B blokunda meydana geldi. Vahit Mete Kahraman, arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak için 6 katlı apartmanın çatısına çıktı. Bir süre sonra Kahraman, aşağı inmek istediği sırada ayağının kayması sonucu havalandırma boşluğundan zemine düştü.

        İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

        Kahraman’ın çığlıklarını duyan apartmandakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez İtfaiye İstasyonu'nda görevli ekipler, havalandırma boşluğunda bulunan Vahit Mete Kahraman'ı sedyeyle pencereden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahraman, ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Vahit Mete Kahraman, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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        CENAZESİ ALINDI

        Vahit Mete Kahraman'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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