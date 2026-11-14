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        COP31'de Türkiye'den iklim projelerine 3 milyon dolarlık destek

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye'nin iklim taahhütlerini somut yatırımlara dönüştürmeyi amaçlayan İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) platformuna 3 milyon dolar hibe desteği sağlayacağı açıklandı. Şili, Lübnan, Meksika ve Zambiya'nın da katılımıyla platformdaki ülke sayısı 9'a yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:31 Güncelleme:
        COP31'de Türkiye'den iklim projelerine 3 milyon dolarlık destek

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye'nin iklim taahhütlerini somut yatırımlara dönüştürmeyi amaçlayan İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) platformuna 3 milyon dolar hibe desteği sağlayacağı açıklandı. Şili, Lübnan, Meksika ve Zambiya'nın da katılımıyla platformdaki ülke sayısı 9'a yükseldi.

        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Sekretaryası tarafından paylaşılan 14 Kasım tarihli COP31 basın açıklamasında, Antalya'daki konferansın Finans ve Ticaret Günü kapsamında hükümetlerin, uluslararası finans kuruluşlarının ve iş dünyasının iklim yatırımlarını hızlandırmak amacıyla bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, iklim finansmanının ihtiyaç duyulan ülkelere ve projelere ulaştırılması, mevcut taahhütlerin somut yatırımlara dönüştürülmesi ve yeni finansman kaynaklarının harekete geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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        9 ÜLKEYE ULAŞTI

        COP31 Başkanlığı tarafından oluşturulan İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) platformuna Şili, Lübnan, Meksika ve Zambiya'nın katıldığı bildirildi. Daha önce Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan'ın dahil olduğu platformdaki ülke sayısı böylece 9'a yükseldi. Platformun, ülkelerin ulusal iklim hedeflerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürmelerini sağlayacağı, finansman ve teknik destek ihtiyaçlarının belirlenerek uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirileceği belirtildi.

        TÜRKİYE'DEN 3 MİLYON DOLAR

        Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında BRIDGE platformunun çalışmalarını desteklemek amacıyla mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı. Türkiye'nin platformun faaliyete geçirilmesi için 3 milyon dolar hibe desteği sağlayacağı bildirildi. İlk aşamada yer alan 5 ülkede öncelikli sektörlerin, yatırım ihtiyaçlarının ve uygulamadaki engellerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, sonuçların yatırıma hazır projelerin geliştirilmesinde kullanılacağı ifade edildi.

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        BAKAN KURUM'DAN ÇAĞRI

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim hedefleriyle uygulama arasındaki boşluğun kapatılması gerektiğini belirterek, "Ortadan kaldırmamız gereken en kritik boşluk, iklim hedefleri ile bunların uygulanması arasındaki boşluktur. BRIDGE aracılığıyla ülkelerin ulusal önceliklerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürmelerine yardımcı oluyor, bu projeleri hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları finansman, kapasite ve ortaklıklarla buluşturuyoruz. COP31'de hükümetlere, finans kuruluşlarına ve iş dünyasına çağrımız, iklim eylemini kağıt üzerindeki planlardan sahada somut sonuçlara taşımalarıdır" dedi.

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        4 BİN KATILIMCI

        Açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen 2 günlük COP31 İş Dünyası Forumu'nun, 4 bin katılımcı, 100 konuşmacı ve 23 oturumla COP tarihinde gerçekleştirilen en büyük iş dünyası buluşması olduğu belirtildi. Forumda iklim yatırımlarının finansmanı, yapay zeka ve yeni teknolojiler, enerji dönüşümü, sürdürülebilir tarım ve kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı ele alındı. TOBB tarafından finansman, standartlar, piyasa kuralları, talep oluşturulması ve uygulama araçlarını kapsayan önerilerin de yayımlandığı bildirildi.

        FİNANSMANA ERİŞİM

        BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, gelişmekte olan ülkelerin borç, iklim felaketleri ve yüksek sermaye maliyetleri nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaştığını belirterek, "Birçok gelişmekte olan ülke, borç, iklim felaketleri ve yıkıcı sermaye maliyetlerinden oluşan aşağı yönlü bir döngüye sıkışmış durumda. Bu sorunla mücadele etmek için dünya, iddialı iklim finansmanı hedefleri üzerinde anlaştı. Artık bu hedefleri hayata geçirme zamanı. İklim finansmanı sistemini daha basit ve daha adil hale getirmeli, finansmana erişimi iyileştirmeliyiz. Kırılgan durumdaki gelişmekte olan ülkelerin daha uygun maliyetli finansmana, daha hızlı erişmesi gerekiyor" dedi.

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        170 ÜLKEDE DESTEK

        BM Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo, BRIDGE platformunun ülkelerin iklim planlarıyla yatırımcıların sermayesini buluşturacağını belirterek, "Ülkelerin iklim planları var. Yatırımcıların sermayesi var. BRIDGE, ulusal öncelikleri kamu ve özel sektörden çeşitli ortakların finanse edebileceği yatırımlara dönüştürerek bu ikisini birbirine bağlayacak. UNDP, sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığını ve 170 ülkedeki yerel varlığını bu mekanizmanın işlemesine katkı sağlamak için kullanıyor. Başarı, daha güvenli toplumlar, güvenilir temiz enerji ve sürdürülebilir büyümeyle ölçülecek" diye konuştu.

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        KENTLERE FİNANSMAN

        Açıklamada, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın da aralarında bulunduğu uluslararası finans kuruluşlarının, Sürdürülebilir Kentsel Dayanıklılık Finansman Mekanizması'na (SURFF) destek verdiği belirtildi. Yeni bir fon kurulması yerine mevcut finansman kaynaklarının kullanılmasını öngören mekanizmayla, kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artıracak projelerin yatırımcılarla buluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

        ADA ÜLKELERİNE YÜZDE 0,2

        COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, iklim finansmanının toplumlara ulaşmasının önemini vurgulayarak, "İklim finansmanı ancak toplumlar bu kaynaklara erişebildiğinde işe yarar. Pasifik ülkeleri, karşılaştıkları engelleri açıkça ortaya koydu. Dünyadaki iklim finansmanının yalnızca yüzde 0,2'si, küçük ada devletlerinin iklim değişikliğine uyum çalışmalarına gidiyor" dedi.

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        Galeri

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