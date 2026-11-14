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        Başkan Uysal, şiir gösterisinde şairlerle bir araya geldi

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği Edebiyat Günleri kapsamında Bilgece Kültürevi'nde gerçekleştirilen "Vedat Sümbül'le Şiir ve Müzik Dinletisi" programına katıldı. Şairlerin şiirlerini Vedat Sümbül'ün bağlaması eşliğinde seslendirdiği gecede Başkan Uysal da Attila İlhan'ın "Üçüncü Şahsın Şiiri"ni okuyarak söylemine eşlik etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Başkan Uysal, şiir gösterisinde şairlerle bir araya geldi

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Edebiyat Günleri kapsamında Bilgece Kültürevi’nde gerçekleştirilen "Vedat Sümbül’le Şiir ve Müzik Dinletisi" programına katıldı. Şairlerin şiirlerini Vedat Sümbül’ün bağlaması eşliğinde seslendirdiği gecede Başkan Uysal da Attila İlhan’ın "Üçüncü Şahsın Şiiri"ni okuyarak söylemine eşlik etti.

        Şiir ve müziğin buluştuğu programa etkinliğin onur konuğu Nihat Behram’ın yanı sıra Neslihan Altun, Nurduran Duman, Kaan Eminoğlu, Oya Uysal ve Hüseyin Cahit Kerse katıldı. Şairler, Vedat Sümbül’ün bağlama performansı eşliğinde şiirlerini seslendirirken, Başkan Uysal da Attila İlhan’ın "Üçüncü Şahsın Şiiri" adlı şiirinden dizeleri seslendirdi.

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        "Edebiyat hızlanan hayata karşı sözün sihrini ve estetiğini yaşatıyor"

        Başkan Uysal, günümüz dünyasında yaşamın giderek hızlandığını, edebiyatın ise insana durup düşünme, hissetme ve anlamlandırma imkanı sunduğunu söyledi. "Edebiyat yavaş bir şey. Yavaş olmayan hiçbir şeyin de tadını almak pek mümkün değil" diyen Uysal, günlük yaşamın yoğunluğu içinde kültür ve sanata gösterilen ilginin azaldığına dikkat çekerek, "Bugünün dünyasında belki ihtiyaç ne kadar derinse cari hayatın ilgisi de maalesef o kadar az" ifadelerini kullandı. Edebiyat Günleri ile bu ilgisizliğe karşı durduklarını belirten Uysal, sözün sihrini, estetiğini ve içeriğini koruyarak yaşatmayı, insanları şiir ve edebiyatla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Uysal, etkinliğe katkı sunan şairlere ve katılımcılara teşekkür etti.

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        Edebiyat günleri farklı mekanlara taşındı

        Edebiyat Günleri’nin koordinatörlüğünü üstlenen Tuncer Çetinkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada organizasyonun bu yıl farklı kültür ve sanat kurumlarının katkısıyla ANSAN, ANTÇEV, Bilgece Kültürevi gibi çeşitli mekanlara taşındığını söyledi. Çetinkaya, çağdaş ve yaşanılabilir bir kentin kültür ve sanatla var olabileceğine inandıklarını belirterek, 11’inci yılda etkinlik programını kentin kültür ve sanat bileşenlerine açmaya karar verdiklerini ifade ederken katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Felsefe sokağa taşındı

        Edebiyat Günleri kapsamında Bilgece Kültürevi’ndeki program öncesinde Kaleiçi Hıdırlık’ta Antik Felsefe Topluluğu tarafından hazırlanan "Sokrates’le Beş Çayı" adlı oyun sahnelendi. Sokrates, Konfüçyüs, Seneca ve Mevlana’nın düşüncelerini bir araya getiren oyun, Antalyalıları felsefe ve düşünce dolu bir yolculuğa çıkardı. Karakterler arasındaki diyaloglarda günümüz insanının hızla tüketen yaşam biçimi, sorgulamadan alınan kararlar, sosyal medya ve teknolojiyle kurulan ilişki ele alındı.

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        Platon’un mağara alegorisi üzerinden günümüz dünyasına göndermelerin yapıldığı oyunda, dijital ortamlarda karşılaşılan görüntülerin sorgulanmadan gerçek kabul edilmesi ve teknolojinin insan yaşamındaki yeri konuşuldu. Oyunda ayrıca insanın ne aradığını bilmesinin ve yaşamını sorgulamasının önemi üzerinde duruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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