İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de sanat ve spor dünyasından isimler Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ı gezdi

Ardından Yeşil Bölge'deki COPArt sergisini ziyaret eden isimler, doğadan ve çevreden ilham alınarak hazırlanan sanat eserlerini yakından inceledi.

COP31 alanına gelen oyuncular Deniz Can Aktaş, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan ve Keremcem ile spor spikeri Ertem Şener, Mavi Bölge'de yer alan Türkiye Pavilyonu'nu gezdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan sanat ve spor dünyasından isimler, Türkiye Pavilyonu ile COPArt sergisini ziyaret etti.

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