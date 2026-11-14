Alanya'da yaşayan Rus çift Müslüman oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Rusya vatandaşı Svetlana Kıseleva ve eşi Valerıı Karelov, ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Alanya'da yerleşik yaşayan Rusya vatandaşı Svetlana Kıseleva ve Valerıı Karelov çifti, müftülüğe başvurarak İslam dinini seçmek istediklerini beyan etti. Uzun yıllar antropolog olarak görev yapan Svetlana Kıseleva ve eşi Valerıı Karelov için ihtida töreni düzenlendi. Alanya Müftüsü Mehmet Seven'in katılımıyla müftülük binasında gerçekleştirilen törende, Svetlana Kıseleva ve eşi Valerıı Karelov, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Svetlana Kıseleva, uzun yıllar antropolog olarak edindiği mesleki tecrübelerin ve yaptığı araştırmaların kendisini önemli ilmi sonuçlara ulaştırdığını, bu birikimin İslam dinini tanımasında ve tercih etmesinde önemli rol oynadığını söyledi. İslamiyet’i araştırdıkça hakikate dair daha derin anlayış kazandığını belirten Kıseleva, bu anlamlı kararı eşiyle birlikte almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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KUR'AN VE ÇEŞİTLİ KİTAPLAR HEDİYE EDİLDİ

Merasimde Alanya Müftüsü Mehmet Seven, İslam dininin inanç esasları ve Müslüman olmanın anlamı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak yeni Müslüman olan çifte hayırlı olsun dileklerini iletti. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. Programın sonunda Müftü Mehmet Seven tarafından Svetlana Kıseleva ve Valerıı Karelov'a Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.