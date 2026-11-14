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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Türkiye'nin öncülüğünde yenilenebilir enerji, verimlilik öne çıkıyor

        FUAT KABAKCI - Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Can, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) elektrifikasyon, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin öne çıktığını belirterek, Türkiye'nin bu alanlarda uygulama odaklı bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Türkiye'nin öncülüğünde yenilenebilir enerji, verimlilik öne çıkıyor

        FUAT KABAKCI - Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Can, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) elektrifikasyon, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin öne çıktığını belirterek, Türkiye'nin bu alanlarda uygulama odaklı bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

        Can, AA muhabirine, COP31'de enerji alanında öne çıkan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        COP31'in şimdiye kadar takip ettiği yedinci konferans olduğunu belirten Can, enerji alanında dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde birçok etkileşimin yaşandığı bir konferansa tanıklık ettiklerini ifade etti. Can, önceki konferanslarla kıyaslandığında COP31'in katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından konjonktürel gelişmelerden etkilenmeden enerjik bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

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        COP31'de ana gündemin "uygulama COP'u" olma hedefi doğrultusunda şekillendiğini kaydeden Can, şöyle konuştu:

        "Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Murat Kurum Bakanımızın, en başından beri ortaya koyduğu irade ve yönelim bu yöndeydi. COP31'de yenilikleri görüyoruz ve müzakereler açısından da birçok COP toplantısından hem organizasyon yetkinliği itibarıyla hem içerik yetkinliği itibarıyla çok daha etkin geçtiğini görüyoruz. Önümüzdeki günler biraz daha uzun müzakerelerin olduğu dinamik, heyecanlı günler olacak."

        Konferansta öne çıkan önemli başlıklardan birinin elektrifikasyon olduğunu anımsatan Can, yapay zeka kullanımının ve veri merkezlerinin artması, elektrikli araçların yaygınlaşması, ısı pompaları ve sanayide ısı ile enerji dönüşümünde hidrojenin rolünün gündemde olması nedeniyle elektrifikasyonun önem kazandığını belirtti.

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        Can, elektrifikasyonun Türkiye'nin COP31 için ortaya koyduğu hedeflerden biri olduğunu ifade ederek, "2035'te yüzde 35 elektrikleşme hedefi"nin de konferansın önemli başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Can, dünyada toplam enerji tüketimi içindeki elektriğin payının ortalama yüzde 20-23 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

        - "Elektrikleşme ve enerji verimliliği tahterevallinin iki ucunda"

        Can, elektrifikasyonun artırılması sürecinde enerji verimliliğine de özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "2040 hedefimizde de birincil enerji tüketiminde yüzde 40 enerji verimliliğini ortaya koyduğunu görüyoruz. Çünkü Birinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı başarıyla uygulanmıştı. Türkiye, enerji yoğunluğunu üst üste iki defa yüzde 2'nin üzerinde azaltan iki ülkeden bir tanesi olarak da bu planlamanın uygulamaya döndüğünü göstermişti."

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        COP28'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin üç katına çıkarılması hedefinin ortaya konulduğunu hatırlatan Can, "Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2040 milli enerji hedeflerine baktığımızda da 175 gigavatlık kurulum olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da gene Türkiye'nin öncülük yaptığını görüyoruz." dedi.

        Can, COP28'de dünyadaki yıllık enerji verimliliği artış hızının yüzde 2'den yüzde 4'e çıkarılmasının hedeflendiğini anımsatarak, Kovid-19 salgınının ardından sanayide yaşanan gelişmeler ve değişen enerji jeopolitiği nedeniyle bu oranın artmak yerine yüzde 1,3 seviyesine gerilediğine dikkati çekti.

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        Can, "Buradaki düşüşün de en büyük sebebi sanayideki verimliliğin binde 5'lere kadar düşmüş olması. Dolayısıyla elektrikleşme ve enerji verimliliği tahterevallinin iki ucunda dekarbonizasyon, karbon sıfır hedefine ulaşmadaki önemli şeyler." ifadelerini kullandı.

        - İlk kez Uluslararası Sürdürülebilir Bina Yarışması düzenlendi

        Türkiye'nin öncülüğünde ve yönlendirmesiyle COP kapsamında ilk kez Uluslararası Sürdürülebilir Bina Yarışması düzenlendiğini belirten Can, binaların enerji kaynaklı emisyonlardaki payına dikkati çekti.

        Can, "Enerji ile ilgili emisyonlara baktığımızda üçte birini sanayiden, üçte birini binalardan, üçte birine yakın olan kısmının da yüzde 29'larda ulaştırma sektöründen oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla binalara çekilen önem bu anlamda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün yaptığı anlaşmalar, müzakereler, yeni hedefler son derece olumlu ve anlamlıydı." dedi.

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        COP31'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık yaklaşımının da gündemde yer aldığını kaydeden Can, döngüsel ekonominin konferansta tartışılan başlıklardan biri olduğunu söyledi.

        Can, ayrıca, Emlak Konut'un EKA Enerji ve Teknoloji firması tarafından konferans alanındaki geçici yapıların elektrik ihtiyacının yüzde 100 biyodizel yakıtla karşılandığını ve bu enerjinin, mutfaklarda ortaya çıkan bitkisel atık yağların enerji sistemlerinde kullanılmak üzere geri dönüştürülmesiyle elde edildiğine işaret ederek, uygulamanın döngüsel ekonominin önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

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