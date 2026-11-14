Stiell'den COP31'de uzlaşma çağrısı: "Tarafları taktiksel gecikmelerden kaçınmaya çağırıyorum"

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ilk haftasını değerlendiren BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, yaklaşık 200 ülkenin 165 ayrı yetki alanı (gündem maddesi) üzerinde müzakere yürütüldüğünü belirterek, "İkinci haftaya girerken taraflara en zorlu konulara hızla yönelmeleri ve taktiksel gecikmelerden kaçınmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 920 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, Mavi Bölge'deki Mevlana Basın Toplantısı Salonu'nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, BM İklim Değişikliği Sekretaryası temsilcisi Alexander Saier, Telemundo gazetecisi Vanessa Hauc ve Hindistan merkezli PLUC'un kurucusu Tamseel Hussain katıldı. Toplantıda COP31'in ilk haftasındaki müzakereler, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede yürüttüğü çalışmalar ile spor ve kültürün iklim farkındalığındaki rolü ele alındı.

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"Yaklaşık 200 ülke, 165 ayrı gündem maddesi üzerinde müzakere yürütüyor"

COP31'in bugüne kadar düzenlenen en büyük iklim konferanslarından biri olduğunu belirten Stiell, çok sayıda dünya liderinin iklim eylemine ve BM iklim sürecine bağlılığını yeniden teyit ettiğini kaydetti. Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleyi hem halklarını korumak hem de ekonomilerini güçlendirmek amacıyla sürdürdüğünü ifade eden Stiell, yenilenebilir enerjinin ekonomik büyüme, istihdam ve uygun fiyatlı enerjiye erişim açısından önem taşıdığını vurguladı.

Elektrifikasyon ve finansmana erişim konularının da gündemde yer aldığını belirten Stiell, müzakerelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Müzakereler tüm hızıyla devam ediyor. Taraflar sürece katılıyor ve ilerleme kaydediyor. Yaklaşık 200 ülke, 165 ayrı müzakere görevi üzerinde çalışıyor. Her ülkenin bir görüşü var. Her ülkenin bir sesi var. Her kelime, her cümle üzerinde anlaşmaya varmak zor ama hayati öneme sahip bir çalışma. Her bir tarafın uzlaşması olmadan ortak başarı mümkün değil. İkinci haftaya girerken taraflara en zorlu konulara hızla yönelmeleri ve taktiksel gecikmelerden kaçınmaları çağrısında bulunuyorum."

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"Hâlâ açık olan konular siyasi müzakerelere taşınacak"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Stiell, COP31'in ilk haftasında kaydedilen ilerlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere gündeminin kabul edilmesinin tarafların çalışmalara katılımını ve görüşmelerin atmosferini şekillendirdiğini belirten Stiell, "Bütün tarafların bir araya gelerek gündeme ilişkin konuların nasıl ele alınacağını değerlendirebilmesi ve pazartesi günü çalışmalarımıza aşağı yukarı zamanında başlamış olmamız, bu COP'un ruhu hakkında çok şey söylüyor. Bu yaklaşım bütün müzakere salonlarında da devam etti" dedi.

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Teknik müzakerelerdeki ilerlemenin gün içerisinde yapılacak genel değerlendirme toplantısında daha net ortaya çıkacağını ifade eden Stiell, "Şu aşamada söyleyebileceğim tek şey, tarafların katılımının yapıcı olduğu. Görüş ayrılıklarının nerelerde bulunduğunu biliyoruz. Teknik düzeyde hangi alanlarda ortak noktaya ulaşıldığı ve hangi alanlarda ilerleme sağlanabileceği bugün ortaya konulacak. Hâlâ açık olan ve siyasi müzakerelere taşınması gereken konuların, bugün gelmeye başlayan bakanların önümüzdeki hafta katılacağı görüşmelerde nasıl ilerleyeceğini göreceğiz" diye konuştu.

COP31'in sonunda alınabilecek karara ilişkin soruyu da yanıtlayan Stiell, Türkiye ve Avustralya'nın izlemek istedikleri yönü ortaya koyduğunu ancak sürecin tarafların kararlarıyla şekilleneceğini belirterek, "Buna tarafların karar vermesi gerekiyor. Onların hangi yönde ilerleyeceği konusunda önceden bir değerlendirmede bulunamam. Bu konu, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

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"İklim konusunda hızlı bir çözüm yok"

İklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların günlük yaşama yansımasının önemine değinen Stiell, Eylem Gündemi kapsamında temiz enerji, altyapı, sanayinin dönüşümü ve afetlerden korunma alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. İklim konusunda hızlı bir çözüm bulunmadığını belirten Stiell, "Her COP toplantısının ilerleme sağlaması gerekiyor. İklim topluluğu olarak milyarlarca insanı bu mücadeleye dâhil etme konusunda daha başarılı olursak bu küresel iklim mücadelesini kazanabiliriz. Bunu yapmak için insanlara bulundukları yerde, günlük yaşamlarında ulaşmamız gerekiyor" dedi.

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İnsanların iklim değişikliğinin etkilerini sağlık, istihdam ve enerji gibi günlük yaşamlarını ilgilendiren alanlarla ilişkilendirmesi gerektiğini ifade eden Stiell, spor, sinema, müzik ve televizyonun iklim farkındalığının artırılmasında önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi.

"Fosil yakıtlara yatırılan her 1 dolara karşılık yenilenebilir enerjiye 2 dolar yatırım yapılıyor"

Paris Anlaşması öncesinde dünyanın yaklaşık 5 derecelik sıcaklık artışına doğru ilerlediğini, mevcut öngörülerin ise bunun yaklaşık yarısına gerilediğini belirten Stiell, buna rağmen 1,5 derece hedefine ulaşılması için gidilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Stiell, "Bugün fosil yakıtlara yatırılan her 1 dolara karşılık yenilenebilir enerjiye 2 dolar yatırım yapıldığını görüyoruz. Yenilenebilir enerjinin artık kömürden daha ucuz olduğunu görüyoruz. Yenilenebilir enerji, elektrik üretiminin en ucuz biçimi hâline geldi" dedi.

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Dünya Kupası'ndaki aşırı sıcaklar futbolcuları etkiledi

Toplantıda konuşan Telemundo gazetecisi Vanessa Hauc ise iklim değişikliğinin spor organizasyonları üzerindeki etkisini anlattı. Dünya Kupası sırasında aşırı sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle futbolculara verilen sıvı molalarını haberleştirdiklerini kaydeden Hauc, doktorlar ve sağlık uzmanlarıyla görüşerek sıcaklıkların sporcular üzerindeki etkilerini izleyicilere aktardığını söyledi.

İklim gazeteciliğinin yalnızca bilimsel verilerin aktarılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Hauc, "İzleyicilerin her zaman iklim haberlerine gelmesini beklemek zorunda değiliz. İklim haberlerini, insanların zaten bulunduğu, dikkatlerini verdiği, sevdiği ve önem verdiği alanlara taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Netflix iş birliğiyle iklim temalı senaryo çalışması

Hindistan merkezli PLUC'un kurucusu Tamseel Hussain de sinema sektörünün iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü değerlendirdi. Hindistan'da her yıl 20 farklı dilde bin 800'den fazla film üretildiğine dikkat çeken Hussain, iklim konusunu ana akım sinemaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Netflix Hindistan ile iş birliği yaparak ülkenin ilk iklim temalı senaryo yazarlığı laboratuvarını başlattıklarını ifade eden Hussain, programa 6 binden fazla yazar ve senaristin başvurduğunu, bunların arasından 65 kişinin seçildiğini açıkladı. İklim mesajını farklı film türleriyle izleyicilere ulaştırmayı amaçladıklarını anlatan Hussain, "Onlardan bir iklim hikâyesi anlatmamalarını istedik. Bir aşk hikâyesi anlatmalarını istedik. Bir korku hikâyesi anlatmalarını istedik. Bir bilim kurgu hikâyesi anlatmalarını istedik. Çünkü izleyicilere bulundukları yerde, kendi oturma odalarında ulaşmak istiyorduk" dedi.

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Film yapım süreçlerinde karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Hussain, Hindistan Yapımcılar Birliğinin öncülüğünde 170 film stüdyosunun katılımıyla ülkenin ilk yeşil yapım el kitabının hazırlandığını söyledi.