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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de 2 bin 700 gönüllü görev alıyor

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) 2 bin 700 gönüllü görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de 2 bin 700 gönüllü görev alıyor

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) 2 bin 700 gönüllü görev yapıyor.

        COP31 için Türkiye'deki 81 ilden ve 154 ülkeden yapılan 45 binden fazla başvuru arasından seçilen 2 bin 700 gönüllü genç COP31 Alanı'nda görev yapıyor.

        Gençler delegasyonlara tercümanlık yapmaya kadar pek çok işi üstleniyor.

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gönüllülere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Dilleri, ülkeleri, hikayeleri farklı, iklim için verdikleri mücadele ortak. 154 ülkeden 2 bin 700 gönüllü gencimizin, COP31’in her köşesinde enerjisi var." ifadelerini kullandı.

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