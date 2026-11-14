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        Alanya'daki kazada ağır yaralanan üniversiteli genç 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirmişti. Genç öğrencinin vefatı, eğitim gördüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ailesini yasa boğdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Alanya'daki kazada ağır yaralanan üniversiteli genç 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirmişti. Genç öğrencinin vefatı, eğitim gördüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ailesini yasa boğdu.

        Kaza, 23 Ekim günü Alanya'nın Kestel Mahallesi D400 kara yolunda meydana geldi. Barış Yılmaz (27) idaresindeki 07 CLG 731 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İşler'e (21) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler ise 22 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Genç öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İşler'in cenazesi, memleketi Van'a götürülerek toprağa verildi.

        Fatma İşler'in vefatının ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da taziye mesajı yayımladı. Üniversitenin paylaştığı mesajda, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Fatma İşler'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Rektör Türkdoğan mesajında, "Merhume öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, arkadaşları ve ALKÜ ailemize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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