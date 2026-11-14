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        Caretta caretta heykelcikleri COP31'de sahiplerini bulacak

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, iklim temalı kısa film yarışmasında kazanan isimler belli oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Caretta caretta heykelcikleri COP31'de sahiplerini bulacak

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, iklim temalı kısa film yarışmasında kazanan isimler belli oluyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile COP31 Türkiye işbirliğinde, "Dünya Ortak Evimiz" başlığıyla hayata geçirilen festival, küresel iklim krizine, çevresel felaketlere, kuraklığa ve ekolojik yıkımlara sinemanın gücüyle dikkati çekiyor.

        Kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere 3 kategoride dünyanın dört bir yanından yüzlerce eserin başvurduğu yarışmada, jüri değerlendirmesinin ardından finale kalan 10 güçlü yapım sinemaseverlerle buluşuyor.

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        Yarışmanın ön jüri üyeliğini Mustafa Gürbüz, Ömer Dişbudak ve Merve Kuş Mataracı üstlendi. Ön değerlendirmeyi geçen finalist filmler ise usta yönetmen Derviş Zaim'in başkanlığında oyuncular Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ile yönetmen Darin J. Sallam'dan oluşan saygın bir ana jüri tarafından değerlendirildi.

        Yarışmada dereceye giren sinemacılara çeşitli ödüllerin yanı sıra sürdürülebilirlik vurgusuyla endüstriyel atıklar ve geri dönüştürülmüş malzemelerden özel olarak tasarlanan caretta caretta figürlü heykelcikler verilecek.

        - Hülya Koçyiğit ve Uğur Yücel söyleşi yapacak

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        Öte yandan, COP31 Kısa Film Festivali kapsamında Türk sinemasının usta sanatçıları da söyleşilere katılıyor. Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, Berlinale'de Altın Ayı kazanarak sinema tarihinin ilk uluslararası başarısına imza atan başyapıtı Susuz Yaz ile COP31 İklim Temalı Kısa Film Yarışması'nın konuğu oluyor.

        Koçyiğit, saat 17.30'da sinema yazarı Aslıhan Saraçoğlu moderatörlüğünde, su, doğa ve insan ilişkisini sanatçı perspektifiyle değerlendirecek. Sanatçı ve yönetmen Uğur Yücel de saat 18.30'da senarist ve yapımcı Suat Köçer moderatörlüğünde, insan-doğa ilişkileri, değişen sinema seyirci algısı ve dijitalleşmenin etkileri üzerine gözlemlerini paylaşacak.

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        Filistinli yönetmen Darin J. Sallam da yönetmen Abdullah Harun İlhan moderatörlüğünde gerçekleşecek buluşmada, işgalin doğa ve canlılar üzerindeki ekolojik yıkımlarını ve Filistin direnişinin sinemadaki yansımalarını aktaracak.

        COP31 Kısa Film Festivali kapsamında ayrıca mülkiyet, su hakkı ve kuraklık temalarını sinematik bir dille ele alan Metin Erksan imzalı Susuz Yaz filminin özel gösterimi yapılacak.

        Film gösterimleri ile Hülya Koçyiğit ve Uğur Yücel'in katılacağı söyleşilerin ardından saat 20.30'da ödül töreni düzenlenecek. Çok sayıda davetli ve sinemacının katılacağı gecenin sunuculuğunu oyuncular Cem Davran ve Ekin Olcayto üstlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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