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        COP31'de 6'ncı günün teması çocuk, gençlik ve eğitim (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:36 Güncelleme:
        COP31'de 6'ncı günün teması çocuk, gençlik ve eğitim (2)

        COP31 PARLAMENTER TOPLANTISI PAZARTESİ

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 16 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki parlamenter toplantısına 55 ülkeden aralarında parlamento başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu üst düzey heyetler katılacak.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, TBMM ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğinde 16 Kasım Pazartesi günü parlamenter toplantı gerçekleştirilecek. Parlamentoların iklim müzakerelerine katılımını teşvik etmeyi amaçlayan toplantıya, 55 ülkeden aralarında parlamento başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda temsilcinin katılması öngörülüyor. Ethno Belek Otel'de düzenlenecek COP31 Parlamenter Toplantısı Türkiye'nin, COP31'i bir 'Uygulama COP'u' haline getirme yaklaşımını parlamenter zemine taşıyacak.

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        TBMM Başkanı Kurtulmuş ve PAB Başkanı Milton Dick'in açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da parlamenterlere hitap etmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası Program Koordinasyonu Kıdemli Direktörü Daniele Violetti de konuşma yapacak.

        Çeşitli oturumlarda Almanya, Kenya, Fiji, Gana, Togo, Mısır ve Birleşik Krallık'tan parlamenterlerin yanı sıra bilim insanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri görüş ve deneyimlerini paylaşacak. Oturumlarda, küresel iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi, Türkiye'nin öncülüğünde küresel bir girişim halini alan sıfır atık projesi kapsamında kaynakların etkin ve verimli kullanılması, metan gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması, parlamenter denetim ile iklim değişikliğiyle mücadelede parlamenter diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınacak. Toplantı kapsamında ayrıca sonuç deklarasyonunun da kabul edilmesi öngörülüyor.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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