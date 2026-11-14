İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BM'den Küresel Güney ülkelerinin iklim finansmanına erişiminin güçlendirilmesi mesajı

ZEYNEP ÖZTURHAN/YETER ADA ŞEKO - Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) Direktörü Dima Al-Khatib, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Küresel Güney ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede karşılaştıkları zorlukların aşılması için iklim çözümlerinin somut finansman mekanizmalarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu COP31 devam ediyor.

Al-Khatib, AA muhabirine COP31'de Güney-Güney işbirliğinin ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla birbirlerinin deneyimlerinden, bilgi birikimlerinden ve iyi uygulama örneklerinden yararlanmasına dayandığını belirtti.

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Coğrafi sınır tanımayan küresel bir sorun olması nedeniyle ülkeler arasındaki işbirliğinin iklim kriziyle mücadelede kritik önem taşıdığının altını çizen Al-Khatib, "Antalya'da farklı ortaklarımızla işbirliği yaparak Küresel Güney ülkelerinin ihtiyaçlarına uygun çözümleri gündeme taşımaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi BM Teknoloji Bankası, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve Türk hükümeti tarafından desteklenen bir kuruluş. Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile işbirliği yaparak iklim değişikliğiyle ilgili teknolojik çözümleri, ülkelerin teknolojik ihtiyaç değerlendirmelerinde belirlenen gereksinimlerle eşleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Al-Khatib, Avrupa'daki uzay ajanslarıyla işbirliği yürüttüklerini belirterek, coğrafi verilerin afet risklerinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum süreçlerinde kullanılmasının, iklim politikalarının bilimsel verilere dayalı şekillendirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Körfezdeki araştırma kurumlarıyla da ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Al-Khatib, bu işbirliğiyle iklim değişikliğine yönelik geliştirilen çözümlerin daha görünür hale getirilmesini ve daha geniş ölçekte uygulanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Al-Khatib, COP31 kapsamında gelişmekte olan ülkelerin yeşil sanayileşmesini desteklemeye yönelik girişimlere katkı sunduklarına dikkati çekerek, bu çalışmalarla geliştirilen iklim çözümlerinin Küresel Güney ülkeleri arasında paylaşılmasını ve daha geniş ölçekte uygulanmasını hedeflediklerini anlattı.

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İklim değişikliğiyle mücadelede ilerleme sağlanabilmesi için iklim eylemlerinin somut finansman araçları ve mali taahhütlerle desteklenmesi gerektiğine işaret eden Al-Khatib, bu kaynakların ülkelerin kendi imkanlarından veya uluslararası destek mekanizmalarından sağlanabileceğini söyledi.

Al-Khatib, Küresel Güney ülkelerinin iklim krizine en az katkıda bulunan ülkeler arasında yer almalarına rağmen krizin etkilerinden en ağır şekilde etkilendiklerine dikkati çekerek, finansman yetersizliği, borç yükü ve kapasite eksikliği gibi sorunların bu ülkelerin kırılganlığını artırdığını, işbirliklerinin ise deneyim paylaşımı ve kapasite geliştirme yoluyla bu zorlukların aşılmasında önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

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Küresel Güney ülkeleri arasında başarıyla hayata geçirilmiş iklim projelerinden örnek veren Al-Khatib, şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler Sistemi tarafından desteklenen ve bölgesel düzeyde yürütülen çok sayıda başarılı girişim bulunuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) da bu alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Biz de UNDP bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruluşuz. UNDP, ülkelerin ulusal katkı beyanlarını (NDC) hazırlamalarına destek verilmesinde öncü rol üstleniyor. Bunun yanı sıra birden fazla ülkenin birlikte çalışmasını sağlayan program ve girişimleri de destekliyor.”

- "TİKA'nın faaliyetleri, ülkeler arasında deneyim paylaşımının güçlendirilmesine katkı sağlıyor"

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COP31'e ev sahipliği yapan Türkiye'nin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında nasıl köprü olabileceğine ilişkin Al-Khatib, “Türkiye, kalkınma işbirliği kuruluşu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla halihazırda bu rolü üstleniyor. TİKA'nın farklı ülke ve bölgelerdeki faaliyetleri, çözüm önerilerinin ve iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesine, ayrıca ülkeler ve bölgeler arasında deneyim paylaşımının güçlendirilmesine katkı sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Al-Khatib, sözlerini şöyle tamamladı:

"COP31'in uygulama odaklı bir zirve olması hedefini kesinlikle destekliyorum. Zirve kapsamında çok sayıda girişimin hayata geçirildiğini gördük. Benim temennim, farklı kalkınma ortaklarının bir araya gelerek Küresel Güney ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu zorlukları aşmalarına destek olabilmesi. Bildiğimiz gibi gelişmekte olan küçük ada devletleri de son derece kritik bir durumda. İklim değişikliği, bu ülkeler için varoluşsal bir mesele.

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Bu nedenle COP31, iklim çözümlerinin hayata geçirilmesi ve bu çözümlerin finansman mekanizmalarıyla ilişkilendirilmesi açısından söz konusu ülkelere büyük umut veriyor."