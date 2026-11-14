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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de gıda güvenliği ve tarım sistemlerinin korunması öne çıkıyor

        ZEYNEP ÖZTURHAN/YEŞİM YÜKSEL - Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) temel gündeminin, tarım ve gıda sistemlerinin iklim değişikliğine karşı nasıl korunacağı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de gıda güvenliği ve tarım sistemlerinin korunması öne çıkıyor

        ZEYNEP ÖZTURHAN/YEŞİM YÜKSEL - Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) temel gündeminin, tarım ve gıda sistemlerinin iklim değişikliğine karşı nasıl korunacağı olduğunu belirtti.

        Eker, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'de, AA muhabirine, tarım ve gıdayı etkileyen en önemli kriterin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

        Tarımın iklim, toprak ve topografya unsurlarının etrafında şekillendiğini belirten Eker, iklim değişikliğinin tarım ve gıdayı doğrudan etkilediğini ifade etti.

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        Eker, dünyadaki suyun en az yüzde 70'inin tarımda kullanıldığını belirterek "İklim değişikliği, kasırga, olağanüstü ısı değişiklikleri, seller, afetler, doğal afetler... Bunların miktarındaki artış üretimi olumsuz etkiler. O nedenle COP31'in esas konusunu teşkil eden de esas itibarıyla iklim değişikliğinin konusunu teşkil eden de buna karşı tarım ve gıda sistemleri nasıl korunacak? Buna ait ne yapılabilir?" dedi.

        Son 200 yılda küresel ısınmadaki artışın 1,45 derece olduğuna işaret eden Eker, bu durumun yağış miktarı başta olmak üzere gıda sistemleri, çölleşme, kuraklık, ekstrem hava durumları gibi etkilere yol açtığını kaydetti.

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        Eker, tarım, gıda ve suyun insan fizyolojisinin temel ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

        "Açlık da aynı şekilde sosyal problemlerin, çatışmaların yakıtıdır. O nedenle dünyanın en önemli gündem maddesidir. Dünyada 645 milyon insan açtır. 2,7 milyar insan da yetersiz ve dengesiz besleniyor. Bu, çok vahim bir şey. Dünyada yeteri kadar da gıda var. Doğal kaynaklar kullanılarak bu üretim gerçekleşiyor. Bir de bu israf ediliyor ya da kayıp. Depolama yeteri kadar olmadığı için kaybediliyor. Soğuk taşıma, soğuk zincir olmadığı için yapılıyor. Bu COP31'de önemli gündem başlıklarından bir tanesi de budur. Salonlarda söylenen sözler de raporlarda yazılan düşünceler de öneriler de sahada bir uygulamaya geçmediği takdirde hiçbir değer ifade etmez."

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        Dünyanın her yerinde çiftçi, üretici ve yetiştiricilerin kendi tarlasında somut bir çözüme sahip olmayı istediğini belirten Eker, bunun için bilgi, teknoloji, sermaye ve finans tedarikine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

        Eker, her ülkenin finansmana ulaşmak için yeterli imkana sahip olmadığına dikkati çekerek bu noktada finans kuruluşları, ülkeler, karar vericiler, bankalar ve kredi kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

        - "İklim bozulursa bundan en çok etkilenecek, gıda güvenliğidir"

        Gıda güvenliğinin iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirten Eker, "İklim bozulursa veya bunun gereği gerekli tedbirleri alınmazsa bundan en çok etkilenecek, gıda güvenliğidir. Tabiatta, dünyada, her yerde değişim kaçınılmazdır. Milyarlarca yıl içerisinde sürekli her gün, her saat her şey değişir, değişim halindedir. Değişim canlılığın bir tezahürüdür." diye konuştu.

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        Öte yandan, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta yaklaşık 12 bin 500 yıllık bir tarihi tecrübeye sahip olduğunu hatırlatan Eker, Avrupa kıtasında 2 bin 400 civarında endemik bitki türü varken Anadolu'da bu sayının 4 bin 200 civarında olduğunu anlattı.

        Eker, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu mirasa, varlığa ve zenginliğe sahip olmasının, bunları binlerce yıllık medeniyet birikimiyle işleyerek bugüne taşımasının diplomatik bir güç olduğunu sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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