İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, denizlerin 2050 yol haritasını dijital ikizlerle hazırlıyor

GÜLSELİ KENARLI - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alan bölgesel denizlerin iklim gündeminde daha fazla öne çıktığını belirterek, denizlerin sürdürülebilir yönetimi için veriye ve dijital ikizlere dayalı 2030 ve 2050 yol haritaları hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu COP31 devam ediyor.

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Salihoğlu, AA muhabirine, COP31'in "uygulama COP'u" olarak tanımlanmasının etkilerinin ilk günlerden itibaren görüldüğünü ifade etti.

Yan etkinliklerde uyum, elektrifikasyon ve enerji dönüşümü konularının öne çıktığına işaret eden Salihoğlu, liderler zirvesiyle daha üst düzey diyalogların başladığını kaydetti.

Türkiye'nin denizler ve okyanusları öncelikli temalardan biri olarak belirlemesinin konferanstaki yansımalarına değinen Salihoğlu, "Bugüne kadar okyanuslar ve denizler COP'larda çok öne çıkmıyordu. Okyanuslar giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı ancak özellikle bölgesel denizler geri planda kalmıştı. Biz bu COP'ta, Antalya'da, Akdeniz kıyısında düzenlenen konferansta bölgesel denizlerin de öne çıkması gerektiğini ortaya koyduk ve bunun karşılığını bulduk." diye konuştu.

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Salihoğlu, Türkiye'nin bölgesel denizlere yönelik girişiminin COP31 kapsamında duyurulacağını belirterek, bu kapsamda çeşitli pilot etkinliklerin gerçekleştirileceğini aktardı.

- Mavi Plan ile denizlerin 2050 yol haritası hazırlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürüttükleri Mavi Plan Projesi'nin denizlerin sürdürülebilir yönetimine yönelik önemli bir çalışma başlattığının altını çizen Salihoğlu, proje kapsamında öncelikle denizlerin ekolojik ve ekonomik durumunun, farklı sektörlerin faaliyetlerinin ve denizler üzerindeki baskıların ortaya konulacağını anlattı.

Salihoğlu, projenin hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi:

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"Denizlerimizin 2030 ve 2050 yol haritalarını, stratejik eylem planlarını ortaya koymayı düşünüyoruz. Veriye, modele ve dijital ikizlere dayalı bir eylem planı hazırlamayı planlıyoruz. Bunu yaklaşık 2 yıl içinde tamamlayacağız. İlk sonuçlarını ise bu yıl sonuna kadar ortaya koyacağız."

Hazırlanacak dijital ikizlerin, karar vericilere deniz alanlarının planlanması ve stratejik yol haritalarının oluşturulmasında destek sağlayacağını belirten Salihoğlu, denizlerdeki ekonomik faaliyetlerin yanı sıra ekosistem sağlığının da gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Salihoğlu, denizlerin insan yaşamı için önemine işaret ederek, denizler üzerindeki baskıların azaltılması ve sürdürülebilir kullanımın sağlanması amacıyla yeni stratejilerin hayata geçirilmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.