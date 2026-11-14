Alanya'da 1 kilogram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylalı Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, M.K. (39) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, ormanlık alanda yetiştirildikten sonra biçilerek evde kurutulduğu belirlenen 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

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