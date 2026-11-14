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        Alanya'da 1 kilogram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilogram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 39 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Alanya'da 1 kilogram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilogram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 39 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylalı Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, M.K. (39) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, ormanlık alanda yetiştirildikten sonra biçilerek evde kurutulduğu belirlenen 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

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        Mahkemeye çıkarılan M.K. "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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