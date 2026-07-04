Batı Akdeniz'de 6 ayda 1 milyar 472 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden yılın ilk 6 ayında 1 milyar 472 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, yaptığı açıklamada, bölge ihracatının haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41 artarak 274 milyon 458 bin dolara ulaştığını bildirdi.



Yılın ilk yarısında ise ihracatın yüzde 6,66 artışla 1 milyar 472 milyon dolar olduğunu belirten Can, haziranda yaş meyve sebze sektörünün yüzde 91 artışla 80,5 milyon dolar dış satım yaptığını ifade etti.



Haziran ayı ihracat verilerine ilişkin detayları paylaşan Can, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ihracat rakamının da yarısı kiraz ve vişne ihracatından kaynaklandı. Haziran ayında Batı Akdeniz'den yüzde 376 oranında artışla 40,6 milyon dolar tutarında kiraz ve vişne ihracatı gerçekleşti. Geçen yıl ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle kiraz ihracatı yüzde 90 oranında gerilemişti. Bu yıl ürün rekoltesinin yüksek olması ihracat rakamlarının artmasında etkili oldu. Haziran ayında maden ve metaller sektörü ihracatı yüzde 31,62 artışla 47 milyon dolar oldu. Bu rakamın 35 milyon doları mermer ve doğal taş ihracatından geldi. Bölgemizden gerçekleşen mermer ve doğal taş ihracatının artış oranı ise yüzde 53,95 olarak kayıtlara geçti."



Ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörünün haziranda yüzde 31,94 artışla 38,3 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün yüzde 41,89 artışla 27,7 milyon dolar ihracat yaptığını aktaran Can, demir ve demir dışı metaller sektörünün haziran ayı dış satımının ise yüzde 68,58 artarak 14,5 milyon dolar olduğunu bildirdi.



- En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı



Can, haziran ayında bölgeden 139 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığına dikkati çekerek, en fazla dış satımın yüzde 63,13 artış ve 33,4 milyon dolarla Almanya'ya, ikinci sırada ise 30,5 milyon dolarla Rusya'ya gerçekleştirildiğini ifade etti. Üçüncü sıradaki Çin'e yüzde 40,85 artışla 19,5 milyon dolar, dördüncü sıradaki ABD'ye yüzde 12,75 artışla 15,3 milyon dolar ve beşinci sıradaki Hollanda'ya 10,9 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydetti.



İlk 6 aylık dönemde yaş meyve sebze sektörünün ihracatını yüzde 16,45 artırarak 491,1 milyon dolara yükselttiğini belirten Can, "Bu ihracatın 168,7 milyon doları biberden elde edildi. Biberin toplam ihracatındaki artış oranı yüzde 33,5'e ulaştı. İkinci sıradaki maden ve metaller sektörünün ihracatı yüzde 5,21 artışla 235,7 milyon dolara ulaştı. Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün de yüzde 24,73 artış ve 173 milyon dolarla mermer ve doğal taş oldu. Üçüncü sırada yüzde 6,47 artış ve 178,1 milyon dolarla ağaç mamulleri sektörü, beşinci sırada ise yüzde 44,65 artış ve 68,9 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü yer aldı." ifadelerini kullandı.



Can, yılın ilk yarısında ülkelere göre ihracat performansına da değinerek, şunları kaydetti:



"Listenin ilk sırasında yer alan Almanya'ya yüzde 4,23 artışla 120,1 milyon dolarlık, ikinci sıradaki Rusya'ya yüzde 9,62 artışla 103,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Çin'e 6 aylık dönemde 98,1 milyon dolarlık, dördüncü sıradaki ABD'ye yüzde 14,93 artışla 94 milyon dolarlık, beşinci sıradaki Romanya'ya ise yüzde 14,13 artışla 78,7 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi. 6 aylık dönemde Batı Akdeniz'den 1904 firmamız 171 ülke ve bölgeye ihracat yaptı."

