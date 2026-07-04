Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Manavgat'ta devrilen iş makinesinin sürücüsü hastanede öldü

        Manavgat'ta devrilen iş makinesinin sürücüsü hastanede öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesinin yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Manavgat'ta devrilen iş makinesinin sürücüsü hastanede öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesinin yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Sarılar Mahallesi Sarılar Köy Yolu'nda İdris Akbulut (36) idaresindeki 07-00-13-0472 plakalı iş makinesi, 2040 Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İş makinesinde sıkışan Akbulut, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Akbulut, doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Ayakları misinaya dolanan martıyı balıkçılar kurtardı
        Ayakları misinaya dolanan martıyı balıkçılar kurtardı
        Antalya'da polisler ve özel gereksinimli bireyler sabun atölyesinde bir ara...
        Antalya'da polisler ve özel gereksinimli bireyler sabun atölyesinde bir ara...
        Büyükşehir kreşlerinde mezuniyet coşkusu Miniklerden renkli mezuniyet göste...
        Büyükşehir kreşlerinde mezuniyet coşkusu Miniklerden renkli mezuniyet göste...
        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Antalya'da 208 litre kaçak içki ele geçirildi
        Antalya'da 208 litre kaçak içki ele geçirildi
        Kemer'de düzenlenen operasyonda 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Kemer'de düzenlenen operasyonda 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi