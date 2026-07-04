Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kırbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü bölgede, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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