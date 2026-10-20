Rektör Türkdoğan'dan gençlere COP31 çağrısı: "Geleceği inşa eden bir gençlik olalım"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, COP31 gönüllülük programı kapsamında gençlere çağrıda bulunarak, "ALKÜ gençliğinin yalnızca geleceği konuşan değil, geleceği inşa eden bir gençlik olduğunu hep birlikte gösterelim" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde ALKÜ'de bilgilendirme konferansları ve çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu'nda "COP31 Türkiye Gönüllülük Programı Üniversite Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Rektör Türkdoğan'dan gençlere tarihi çağrı

REKLAM

Programın açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, organizasyonun stratejik önemine dikkat çekerek gençlere seslendi. COP31'in Antalya'da gerçekleştirilecek olmasının Türkiye için büyük bir gurur, üniversite için ise tarihi bir fırsat olduğunu belirten Türkdoğan, ALKÜ'nün bilim, projeler ve gençlerle bu sürecin öncü aktörlerinden biri olması gerektiğini ifade etti. İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca devletlerin, kurumların ve bilim insanlarının sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Türkdoğan, gençlere COP31 gönüllülük sürecine katılmaları çağrısında bulundu. Türkdoğan, öğrencilerin yabancı dil bilgileriyle uluslararası konuklara destek olabileceklerini, iletişim becerilerini geliştirebileceklerini ve çevreye duyarlılıklarıyla farkındalık çalışmalarına öncülük edebileceklerini belirtti. Gençlerin organizasyonda aktif sorumluluk üstlenmelerini istediklerini dile getiren Türkdoğan, "Sevgili gençler, gelin Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim. ALKÜ gençliğinin yalnızca geleceği konuşan değil, geleceği inşa eden bir gençlik olduğunu hep birlikte gösterelim" dedi.

REKLAM

Kampüsten iklim eylemine: COP31 gönüllülük süreci

Açılışın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı COP31 Alan Sorumlusu İnci Filizgök Menekşe, "Kampüsten İklim Eylemine" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Kampüslerde başlayan küçük fikirlerin küresel iklim eylemlerine dönüşebileceğini belirten Menekşe, gönüllülük sürecine şu ana kadar 45 bin başvuru yapıldığını ve 2 bin 438 üniversitenin dahil olduğunu aktardı. İstanbul'dan başlayarak üniversiteleri ziyaret eden ve Antalya'ya ulaşacak olan mobil iklim tırının rotası hakkında da bilgi veren Menekşe, gençlere "Konunu bul, rolünü seç, harekete geç" çağrısında bulundu.

REKLAM

Uzmanlardan küresel ısınma ve dirençli kent uyarıları

Etkinlikte Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atılgan Atılgan ile İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aksel de sunum yaptı. Prof. Dr. Atılgan Atılgan, "İklim Değişikliği ve Olması Muhtemel Etkileri" başlıklı sunumunda atmosferdeki karbondioksit miktarının 435 ppm seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Su kaynaklarındaki azalma, kuraklık ve orman yangınları gibi küresel riskleri sıralayan Atılgan, sunumunu "İklimi değiştiren biziz. Geleceği değiştirecek olan da biziz" mesajıyla tamamladı. Doç. Dr. Murat Aksel ise "İklim Değişikliğine Dirençli Kıyı Kentleri" başlıklı sunumunda Alanya özelinde değerlendirmelerde bulundu. Son 10 yılda Alanya'daki kent dokusunun yüzde 35 oranında büyüdüğünü belirten Aksel, aşırı yağışlar, fırtınalar ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi iklim tehlikelerine karşı şehir planlamalarında "Dijital İkiz" ve akıllı izleme teknolojilerinin kullanılmasının şart olduğunu vurguladı.

REKLAM

COP31 tırı bilgilendirdi

Sunuculuğunu Öğr. Gör. Ali Samed Ulu'nun üstlendiği program, akademik kadro, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Katılımcılar ve gönüllü öğrenciler, programın ardından kampüs amfitiyatro alanında bulunan COP31 Mobil Tırı'nı ziyaret ederek süreç hakkında detaylı bilgi aldı. Rektör Türkdoğan'ın mobil tır ziyaretine heyet de eşlik etti.

ALKÜ'nün COP31 projelerine teşekkür

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 920 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) kabul edilen, ALKÜ tarafından hazırlanan 19 projenin sahibi akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi. Türkdoğan, akademisyen ve öğrencilere başarılarının devamını dileyerek özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

REKLAM

Programa, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Işık Bayraktar, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı COP31 Alan Sorumlusu İnci Filizgök Menekşe, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atılgan Atılgan, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aksel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.