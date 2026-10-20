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        Şahin kardeşlerden Balkan başarısı 4. Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda iki altın madalya

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 4. Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan Asel Lina Şahin ile gençler kategorisinde derece elde eden kardeşi Ayşe Erva Şahin'i ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Şahin kardeşlerden Balkan başarısı 4. Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda iki altın madalya

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 4. Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan Asel Lina Şahin ile gençler kategorisinde derece elde eden kardeşi Ayşe Erva Şahin'i ağırladı.

        İstanbul'da 811 Ekim tarihlerinde düzenlenen 4. Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda Muratpaşa Belediyespor sporcuları önemli başarılara imza attı. Küçükler kategorisinde yarışan Asel Lina Şahin, labut aletinde 22.950, ip aletinde ise 22 puan alarak iki ayrı Balkan şampiyonluğu kazandı. Şahin, takım arkadaşı Nil Özşehir ile birlikte küçükler kategorisinde elde edilen takım başarısında da yer aldı.

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        Başkan Uysal'ı ziyaret ettiler

        Balkan Şampiyonası'nın ardından Şahin kardeşler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Sporcuların elde ettiği derecelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uysal, Asel Lina Şahin'e ödülünü takdim etti. Ziyarette Muratpaşa Belediyespor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz, Muratpaşa Belediyesi Spor Müdürü Varol Tang ve sporcuların antrenörü Pelin Çoban da yer aldı.

        Hedef milli takım

        Hazırlık sürecinde antrenör Çoban koordinatörlüğünde haftanın 6 günü, günde 8 saat Balkan Şampiyonası hedefi için antrenmanlar sürdürüldü. Antrenmanlar yaz tatilinde de ara vermeden devam etti. Yoğun hazırlık sürecinin ardından önemli dereceler elde eden kulüp sporcuları, yeni sezonda ise milli takıma girme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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