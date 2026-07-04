Antalya'da 208 litre kaçak içki ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 208 litre kaçak içki ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 208 litre kaçak içki ele geçirildi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Alanya ve Manavgat cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, kaçak içki ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.
Bu kapsamda iki ilçede belirlenen 2 işletmenin deposunda arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, 208 litre kaçak içkinin ele geçirildiği ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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