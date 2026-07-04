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        Alanya'da kendisini jandarma olarak tanıtıp hesap ödemediği iddia edilen zanlı yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmede yemek yedikten sonra kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak hesap ödemeden ayrıldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Alanya'da kendisini jandarma olarak tanıtıp hesap ödemediği iddia edilen zanlı yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmede yemek yedikten sonra kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak hesap ödemeden ayrıldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunde ilçede faaliyet gösteren bir işletmede yaşanan olayın basına yansımasının ardından çalışma başlattığı belirtildi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği aktarılan açıklamada, araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli M.S.A'nın düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

        Açıklamada, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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