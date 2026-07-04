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        Kemer'de düzenlenen operasyonda 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1000 paket kaçak sigara ile çeşitli kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Kemer'de düzenlenen operasyonda 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1000 paket kaçak sigara ile çeşitli kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.


        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.


        Bu kapsamda belirlenen bir işletmede yapılan aramada, 1000 paket kaçak sigara, 75 elektronik sigara, 200 paket ısıtılmış tütün, 300 bandrolsüz puro ile 100 güneş gözlüğünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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