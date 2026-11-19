GÖKHAN ÇELİKER - Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilciliği (OHRLLS) Vekili ve BM En Az Gelişmiş Ülkeler Teknoloji Bankasının yeni Genel Müdürü Roland Mollerus, Türkiye'nin küresel iklim eylemi açısından kritik bir dönemde COP31'e ev sahipliği yaparak önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Mollerus, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

COP31'de vermek istedikleri temel mesajın iklim hedeflerinin artık uygulamaya dönüştürülmesi gerektiği olduğunu aktaran Mollerus, "Bu, özellikle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ancak iklim krizinin ortaya çıkmasına en az katkıda bulunan ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

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Mollerus, "gelişmekte olan küçük ada devletleri" açısından ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları (NDC) kapsamındaki taahhütlerini somut eylemlere dönüştürmelerine yardımcı olacak daha güçlü ve koordineli ortaklıklar görmek istediklerini vurgulayarak bunun, iklim finansmanına erişimin iyileştirilmesi, ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi, teknoloji ve teknik desteğin kolaylaştırılması ve sağlanan desteğin küçük ada devletlerinin kendilerine özgü koşullarına ve önceliklerine uygun hale getirilmesi anlamına geldiğini söyledi.

NDC 3.0 konusunda düzenlenen etkinlikte, uygulama sürecini ilerletebilecek pratik yaklaşımları ve ülkelerin öncülüğündeki destek mekanizmalarını belirlemek amacıyla gelişmekte olan küçük ada devletlerinin hükümetlerini, kalkınma ortaklarını, BM kuruluşlarını ve finansman kurumlarını bir araya getirdiklerini anlatan Mollerus, Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) açısından ise COP31'in, Avaza Eylem Programı'nda yer alan iklim ve dayanıklılık önceliklerinin somut işbirliğine dönüştürülmesine katkı sağlamasını istediklerini dile getirdi.

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Mollerus, bu kapsamda iklim finansmanı, teknoloji transferi, kapasite geliştirme ve proje hazırlığı alanlarında daha güçlü ortaklıklar kurulmasının yanı sıra, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) sürecinde denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin de önem taşıdığının altını çizdi.

- COP31'deki nihai hedef

Nihai hedefin, ülkelerin Antalya'dan daha güçlü ortaklıklarla ve iklim önceliklerini finansmana erişmeye hazır, uygulanabilir ve sahada somut sonuçlar üreten projelere dönüştürmelerini sağlayacak daha net yol haritalarıyla ayrılmaları olduğunun altını çizen Mollerus, "COP31 kritik bir dönemde düzenleniyor. Gelişmekte olan küçük ada devletleri, en az gelişmiş ülkeler (LDC) ve denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler açısından iklim değişikliği, kalkınma alanında elde edilen kazanımları aşındırıyor ve geçim kaynaklarını, altyapıyı, gıda ve su güvenliğini, ticareti ve geleceğe yönelik beklentileri olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

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Mollerus, bu ülkelerin küresel sera gazı emisyonlarına en az katkıda bulunan ülkeler olmalarına rağmen, sınırlı kaynaklarla iklim değişikliğinin ağır etkileriyle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak "Gelişmekte olan küçük ada devletleri açısından küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin ulaşılabilir tutulması, varoluşsal bir önem taşıyor. Çünkü yükselen deniz seviyeleri ve aşırı hava olayları, bu ülkelerdeki toplulukları ve ekonomileri tehdit ediyor." tespitini yaptı.

En az gelişmiş ülkeler açısından iklim krizinin sınırlı mali hareket alanı, kırılgan altyapı ve iklim koşullarına duyarlı ekonomik sektörlerle bağlantılı mevcut kırılganlıkları daha da derinleştirdiğini söyleyen Mollerus, denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerde ise kuraklık, çölleşme ve su stresinin yapısal sorunları daha da ağırlaştırdığını kaydetti.

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BM temsilcisi, ulaşım koridorlarında ve ticari bağlantılarda yaşanan aksaklıkların ise maliyetleri artırarak gıda ve enerji güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekti.

- Taahhütlerin uygulamaya geçirildiği COP

COP31'in iklim taahhütlerinin uygulamaya geçirildiği bir COP olması gerektiğini belirten Mollerus, gelişmekte olan küçük ada devletlerinin, en az gelişmiş ülkelerin ve denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin harekete geçebilmesi için erişilebilir finansmana, teknolojiye, kapasite geliştirme desteğine ve ortaklıklara ihtiyacı olduğunu anımsattı.

Mollerus, öncelikler arasında iklim değişikliğine uyum, kayıp ve zararların karşılanmasına yönelik destek, erken uyarı sistemleri, iklim değişikliğine dayanıklı altyapı ve ulaşım sistemleri, yenilenebilir enerji ve iklim fonlarına erişimin kolaylaştırılmasının yer aldığını aktardı.

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COP31'in en fazla risk altındaki topluluklar için somut sonuçlar ortaya koyarak ve hiç kimsenin geride bırakılmamasını sağlayarak çok taraflı işbirliğine duyulan güveni yeniden tesis edebileceğini vurgulayan Mollerus, şunları söyledi:

"Türkiye, küresel iklim eylemi açısından son derece önemli bir dönemde COP31'e ev sahipliği yaparak önemli bir sorumluluk üstlendi. Hükümetleri, Birleşmiş Milletler sistemini, sivil toplumu, özel sektörü ve diğer ortakları bu ölçekte bir araya getirmek, önemli bir organizasyonel çabayı gerektiriyor. Bizim açımızdan Antalya, diyalog, ortaklıkların geliştirilmesi ve her şeyden önemlisi uygulamaya güçlü biçimde odaklanılması için önemli bir platform sunuyor."

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Mollerus, COP31'in gelişmekte olan küçük ada devletleri ile denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin kendilerine özgü iklim sorunlarına ve önceliklerine daha fazla dikkat çekilmesi için sunduğu fırsatı memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

BM yetkilisi, Türkiye'de oluşan ivmenin COP31'in çok ötesine taşınmasına ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle kırılgan durumda bulunan ülkeler için daha güçlü ortaklıklara, finansman ve teknolojiye erişimin artırılmasına ve sahada somut adımlar atılmasına vesile olmasını diledi.