COP31 kapsamında Antalya'ya gelen Brezilyalı çevre, iklim, tarım ve sürdürülebilir kalkınma temsilcilerinden oluşan 20 kişilik heyet, Antalya'nın kalbi Zeytinpark'ı ziyaret etti. Heyete, Antalya'nın zeytin varlığı, üretim kültürü, yerel çeşitleri ve sürdürülebilir tarıma yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Brezilya heyetini, Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Ticaret Borsası ARGE Sorumlusu Çetin Salman ve Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil konuk etti. Heyette, Yaşayan Ağaçlar Enstitüsü (Instituto rvores Vivas) Başkanı ve Brezilya Ulusal Çevre Konseyi (CONAMA) üyesi Juliana Gatti Pereira Rodrigues, So Paulo Belediye Sayıştayı İklim Birimi Koordinatörü Dr. Gilberto Natalini, Brezilya Barolar Birliği So Paulo Bölümü İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Komisyonu Başkanı Avukat Rosa Ramos, Amazon Çalışma Ağı (Rede GTA) Ulusal Koordinatörü ve yerli halklar temsilcisi Sila Mesquita Apurin, So Pedro ve Bölgesi Mühendisler Derneği Başkanı Waleska Del Pietro Storani, Brezilya Sağlık ve İklim Ağı Genel Sekreteri Brenda Kauanne ve Perifa Sustentvel Enstitüsü İcra Direktörü Mahryan Sampaio yer aldı.

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Antalya'nın zeytin mirası anlatıldı

2 bin 630 dönüm alana sahip Zeytinpark'ın 25 bin ağaç varlığı ile tarıma ve kente sağladığı katkı hakkında Brezilya heyetine bilgi verildi. Antalya'nın antik dönemlere uzanan zeytin yetiştiriciliği kültürü, geleneksel üretim yöntemleri ve zeytinin Akdeniz medeniyetlerindeki yeri anlatıldı. Ziyarette, Antalya'nın günümüzdeki zeytin ve zeytinyağı üretim potansiyeli, yerel çeşitleri, ürün kalitesi ve coğrafi işaret çalışmaları da değerlendirilirken, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı. Zeytinciliğin yalnızca tarımsal üretim açısından değil, tarih, kültür, biyolojik çeşitlilik, çevre ve sürdürülebilir kalkınma bakımından da önemli bir değer taşıdığı vurgulandı.

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Tavşan yüreği zeytini öne çıktı

Ziyarette Antalya'ya özgü Tavşan Yüreği Zeytini de özel olarak ele alındı. Türkiye'de coğrafi işaret tesciline sahip olan Tavşan Yüreği Zeytini'nin korunması, üretiminin sürdürülmesi ve ekonomik değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Çeşit için Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunun da yapıldığı aktarıldı. Zeytinciliğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde ise iklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarının verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim, zeytinyağında kalite ve markalaşma ile yerel çeşitlerin korunması konuları öne çıktı.

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Brezilyalı heyet zeytin hasatı yaptı

Brezilyalı konuklar Zeytinpark'te zeytin hasadına da katıldı. Heyet üyeleri, Zeytinpark'taki yaklaşık 1200 yıllık zeytin ağacını da ziyaret ederek ağacın altında fotoğraf çektirdi.

Program kapsamında Brezilya heyetine Antalya'nın yerel üretim kültürü de tanıtıldı. Çakırlar bölgesinde kadın üreticilerin çalışmaları, yerel ürünler ve kırsal üretimin ekonomik ve sosyal boyutları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde sürdürülebilir tarım, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevre politikaları, iklim değişikliğine uyum ve orman yangınlarıyla mücadele gibi iki ülke arasında ortak çalışma alanları da ele alındı. Ziyaretin, Türkiye ve Brezilya'daki kurumlar, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri arasında tarım, çevre, biyolojik çeşitlilik ve kırsal kalkınma alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmesi hedefleniyor.