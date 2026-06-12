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        "CGIAR 24. Yönetim Kurulu Toplantısı"na Antalya ev sahipliği yaptı

        Kurak alan tarımı, su yönetimi, iklim değişikliğine uyum ve gıda güvenliği gibi alanlarda bilimsel çalışmalara öncülük eden Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu'nun (CGIAR) 24. Yönetim Kurulu Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 17:02 Güncelleme:
        "CGIAR 24. Yönetim Kurulu Toplantısı"na Antalya ev sahipliği yaptı

        Kurak alan tarımı, su yönetimi, iklim değişikliğine uyum ve gıda güvenliği gibi alanlarda bilimsel çalışmalara öncülük eden Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu'nun (CGIAR) 24. Yönetim Kurulu Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.

        Toplantı kapsamında kentte farklı alanlarda düzenlenen programlar, 21 ülkeden gelen Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Gates Vakfı, FAO ve IFAD gibi uluslararası ortaklıkları bir araya getirdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın başkanlığında 60 kişiden oluşan heyet, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü (BATEM) de ziyaret etti.

        Heyet, BATEM'in kurulduğu günden bu yana geliştirerek tescillendirdiği sebze ve meyve tohumlarını, tahıl çeşitlerini, tropikal meyvelerini, laboratuvarlarını inceleme fırsatı buldu.

        Ziyaretçiler, tescilli ürünlerin fotoğrafını çekti, ürünlerin tadına baktı, bilgi aldı.

        BATEM Müdürü Doç. Dr. Abdullah Ünlü, enstitülerinin geliştirdiği ürünler hakkında bilgi verdi.

        TAGEM Genel Müdürü Atalay, BATEM'deki programda yaptığı konuşmada, BATEM'in kurulduğu 1933'ten beri ülkeye ve bölgeye önemli katkılar veren en önemli enstitülerden olduğunu söyledi.

        BATEM'in, Türkiye'de hiç olmayan tropikal meyvelerin bölgeye getirilmesinde, yetiştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli hizmetler verdiğini anlatan Atalay, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de coğrafya olarak hiç turunçgil, portakal yokken, bu enstitü sayesinde turunçgil ve portakal geliyor. Toplamda turunçgil ihracatı 700 milyon dolar. Avokado, mango, passiflora, liçi gibi tropikal meyvelerin Türkiye'ye adaptasyonu bu merkezde yapıldı. Biz CGIAR üyesi olmaktan mutluyuz. Yapılacak tüm çalışmalarda birlikteliğimizin devamı için ne gerekiyorsa yapmaya talibiz."

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        CGIAR Sistem Konseyi Başkanı Renaud Seligmann ise Türkiye'nin bir hafta boyunca kendilerine çok iyi ev sahipliği yaptığını, ülkenin tarımdaki çeşitliliğini görünce şaşırdığını ifade etti.

        CGIAR'ın dünyanın kamu kaynaklarıyla finanse edilen en büyük tarımsal araştırma ortaklığı olduğunu belirten Seligmann, "Misyonumuz çok basit, aynı zamanda ilham vericidir. Misyonumuz, iklim krizi içinde gıda, arazi ve su sistemlerini dönüştürerek insanlık ve gezegen için gıda güvenliğini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, CGIAR'ın Antalya'da 8 Haziran'da başlayan programları, bugün tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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